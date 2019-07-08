Финансы
Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:58
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
МИД России назвал беспрецедентной выходкой ругань грузинского ведущего
Министерство иностранных дел России осуждает неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале «Рустави 2», говорится в заявлении на сайте ведомства.
Обновлено в 05:10
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Политика
Зеленский предложил Путину встречу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встречу. Об этом он заявил на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Из-за опасной болезни в Кузбассе снова объявили карантин
Ранее Сибдепо сообщал, что в Кузбассе на территории деревни Сухая Речка вводили карантин из-за смертельно опасной болезни.
Обновлено в 05:44
Экономика
ВТБ увеличил долю в группе компаний ПИК
Банк ВТБ увеличил долю в капитале группы компаний ПИК с 7,57% до 23,05%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено 05 июля в 07:24
Общество
Власти Екатеринбурга продолжают искать площадку под Универсиаду
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на «Иннопроме» заявил, что сейчас власти выбирают между двумя площадками, где построить деревню «Универсиады».
Обновлено в 04:09
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Политика
Песков прокомментировал идею провести телемост Россия-Украина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в рамках ежедневного брифинга ответил на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к идее провести телевизионный мост между Россией и Украиной, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 06:00
Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Политика
Гримасы Зеленского едва не сорвали совещание в Ужгороде
Обновлено в 04:18
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
Обновлено в 05:50
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Кино
Паулина Андреева сыграет жену Цоя в новом фильме Учителя
Обновлено в 05:22
Происшествия
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу
Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
После брани в адрес Путина с «Рустави 2» начали увольняться сотрудники
После инцидента с нецензурными высказывания в адрес президента РФ Владимира Путина, которые в своей программе позволил журналист Георгий Габуния, с грузинского телеканала «Рустави 2» начали увольняться сотрудники.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Экономика
Россиян захотели оградить от вкладов в валюте
Валютные вклады вместе с некоторыми другими видами сбережения могут быть признаны инвестиционными инструментами, разрешенными только для квалифицированных инвесторов.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
В семье Меган Маркл и принца Гарри ожидается прибавление
Ранее ГЛАС сообщал, что Елизавета II больше не даст Меган и Гарри проявлять излишнюю самостоятельность, которая временами имеет огромное негативное влияние на всю королевскую семью.
Обновлено в 06:40
Политика
Беглова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Петербурга
Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга зарегистрировала Александра Беглова в качестве кандидата на выборах губернатора.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве
Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Общество
Россияне назвали регистрацию брака обязательной
Похожего мнения придерживаются 11% опрошенных, однако они не считают регистрацию брака обязательным условием.
Обновлено в 02:05
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона резко помолодела на 30 лет
Кстати, трудно было не заметить, что 68-летняя вдова Кобзона на фото, сделанном в студии шоу певицы Жасмин «Душевный разговор», выглядит патологически молодо.
Обновлено в 01:00
Политика
РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в строительстве телемоста с Россией
Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о недопустимости телемоста, который "построил" бывший президент страны Петр Порошенко, между украинской и российской сторонами.
Обновлено в 03:43
Экономика
Названы самые подорожавшие по итогам 2018 года продукты
Издание РБК, ссылаясь на сведения Росстата, распространило информацию, согласно которой по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста.
Обновлено вчера в 07:55
Политика
Бурджанадзе о ситуации с «Рустави 2»: переступлены все красные линии
Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии.
Обновлено в 05:20
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Министр экономики ФРГ рассказал о важности «Северного потока — 2»
"Северный поток — 2" не сделает Берлин зависимым от Москвы, а, наоборот, принесет ему выгоду, заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью изданию Bild.
Обновлено в 02:30