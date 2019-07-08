Финансы
Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт вчера в 03:58
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
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Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
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Политика
Лукашенко обвинил Россию в торможении интеграции
Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что Россия "тормозит" переговоров по интеграции и призвал выйти на конкретику перед встречей президентов.
Обновлено в 05:16
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Общество
В зоне прилета Кольцово открылся магазин Duty Free
Обновлено в 05:13
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
В Екатеринбург прилетел Владимир Путин
В Кольцово приземлился борт номер один, на котором, предположительно, находится президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Светлана Светличная: «Бывает, так хочу пива»
Актриса не загоняет себя в строгие рамки диет и здорового питания. Иногда Светлана Светличная может выпить и побаловать себя вредной едой.
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Ордер на задержание 176 военных выдали в Турции
Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных.
Обновлено в 02:12
Политика
Савченко заявила о планах провести предвыборную агитацию в ДНР
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко планирует поехать в Донбасс для проведения там предвыборной агитации.
Обновлено в 05:29
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Обновлено в 04:03
Теннис
Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона
Американская теннисистка Серена Уильямс оштрафована на $10 тыс. за то, что повредила ракеткой один из кортов Уимблдона.
Обновлено в 02:17
Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
Обновлено в 02:30
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Экономика
ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»
Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Кино
Женой Цоя фильма Алексея Учителя станет Паулина Андреева
Отмечается, что самого Виктора Цоя в фильме не будет. Вторую жену Виктора Цоя Наталью Разлогову сыграет Паулина Андреева.
Обновлено вчера в 10:20
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Пушков рассказал, куда теперь Грузия может отправить своё вино
В Грузии доигрались, пусть свои вино и воду теперь отправляют в НАТО, только я сильно сомневаюсь, что они за это заплатят.
Обновлено в 04:07
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Обновлено 07 июля в 03:43
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
В ДНР охарактеризовали новые идеи Зеленского по Донбассу
Зеленский захотел обсудить, "чей Крым и кого там нет в Донбассе".
Обновлено в 04:05
Космос
Космическая компания Ричарда Брэнсона разместит акции на бирже
Британский миллиардер Ричард Брэнсон планирует вывести свою аэрокосмическую компанию Virgin Galactic на биржу до конца года, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Пропавшую в Приморье девочку нашли спящей в обнимку с котом
В Приморье сотрудники Росгвардии нашли восьмилетнюю девочку, которая пропала в поселке Трудовое.
Обновлено в 04:38
Авто
За антирадары водителям в РФ светит тюрьма
Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Транспорт
В Екатеринбурге водители автобусов объявили забастовку
Обновлено в 05:08
Технологии
«Росатом» поставил в Китай партию ядерного топлива
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ поставила в Китай партию ядерного топлива для экспериментального реактора на быстрых нейтронах CEFR, эксплуатация которого имеет очень важное значение для развития китайской атомной отрасли.
Обновлено в 05:36
Общество
В Санкт-Петербурге сильным дождем затопило проспект Луначарского
Проспект Луначарского на пересечении с Руднева затопило, сообщили очевидцы в 11.30 в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:38