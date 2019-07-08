Финансы
Рубль в начале торгов потерял позиции к доллару и евроРосбалт 03:58
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос на 14 копеек к предыдущему закрытию и достиг 63,9450 рубля.
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Политика
Онищенко: экономика Грузии рухнет после запрета на экспорт в Россию
Первый зампред Комитета по образованию и науке, депутат от фракции «Единая Россия» Геннадий Онищенко 8 июля заявил, что грузинская экономика, в первую очередь виноделие, рухнет после введения запрета на поставки в Россию.
Обновлено в 08:11
Политика
Грузинский телеканал прекратил вещание после мата в адрес Путина
В эфир не выходит "Рустави 2". В руководстве телекомпании объяснили, что это связано с ситуацией, которая возникла после оскорбительных высказываний одного из ведущих в адрес президента России Владимира Путина и его родственников.
Обновлено вчера в 21:05
Футбол
Агент: Оньекуру не отказывался от перехода в ЦСКА
Форвард «Эвертона» Генри Оньекуру может оказаться в ЦСКА.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Экономика
Росстат назвал самые подорожавшие в 2018 году продукты
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) обнародовала данные о том, какие продукты подорожали сильнее остальных в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
В Приволжском районе отметили День семьи, любви и верности
Все участники встречи сделали вывод - День семьи, любви и верности нужен, чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Автомобиль обстреляли в центре Москвы
Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль в центре столицы.
Обновлено в 09:43
Авто
Названы самые популярные в России иномарки стоимостью до 1 млн рублей
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 01:16
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме
Сирийская армия открыла огонь из ствольных и реактивных артиллерийских орудий по местам скопления террористов и их опорным пунктам на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:07
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Китае два человека погибли из-за утечки газа на шахте
Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате утечки газа на угольной шахте в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:27
Политика
Накажем рублем: В России отреагировали на выходку «Рустави 2»
Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире программы «Постскриптум» на канале «Рустави-2» нецензурно высказался о президенте России Владимире Путине и его родителях.
Обновлено в 01:32
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Музыка
Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия»
Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры покойной принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
В Петербурге назвали вакансии с самой высокой зарплатой
Самые высокооплачиваемые вакансии в Санкт-Петербурге с зарплатой до 300 тысяч рублей назвали специалисты HeadHunter, которые провели исследование по ситуации на рынке труда.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Общество
На стройплощадке Крымского моста демонтируют рабочие мосты
В Керченском проливе демонтируют рабочие мосты, которые соединяли все участки стройки самого длинного моста России.
Обновлено в 05:23
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Путешествия
Из Турции экстренно эвакуировали двух заболевших российских туристок
Две россиянки, туристки из Москвы и Нижневартовска, заболевшие во время отдыха в Турции, были экстренно эвакуированы спецбортом в медицинские учреждения на родине.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Xiaomi запускает в России продажи смартфона Redmi 7A
Компания Xiaomi объявила о запуске продаж в России нового смартфона Redmi 7A. Об этом сообщает пресс-служба китайского бренда.
Обновлено в 09:23