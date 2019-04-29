Финансы

Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евроРосбалт 03:49

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 22 копейки к предыдущему закрытию и достиг 64,6750 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Интерфакс12:27

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАСС12:26

Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов 30 апреля

Экономика сегодня03:19

Доллар подскочил выше 65 рублей

Газета.Ru12:34

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:40

Курс доллара впервые с 8 апреля превысил 65 рублей

Взгляд.ру12:16

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн

На этой неделе курс доллара может заметно колебаться

КП - Беларусьвчера в 08:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика

Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Авто

Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Футбол

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Хоккей

«Слован» нашел инвестора и продолжит выступать в КХЛ

Обновлено в 13:36
Происшествия

В столице Аргентины ищут взрывные устройства

Обновлено в 17:03
Политика

США потребовали от Мадуро покинуть Венесуэлу

США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 17:57
Общество

ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»

Обновлено в 04:47
Происшествия

Крупный пожар под Пятигорском локализован

Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40
Политика

Чичерина оценила слова Макаревича о паспортах для Донбасса

Обновлено в 19:10
Политика

Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле

Обновлено в 08:27
Хоккей

Ковальчука выбрали капитаном сборной России

Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.
Обновлено в 09:51
Музыка

После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»

Обновлено в 13:28
Политика

Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле

Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
Футбол

«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
Кино

В «Галерее» открыли выставку, посвященную закулисью «Ленфильма»

Выставка студии «Ленфильм» открылась в торговом комплексе «Галерея». Она посвящена съемкам самых известных фильмов.
Обновлено в 17:50
Экономика

Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49
Экология

В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим

Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
Театры

Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера

Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
Обновлено в 16:12
Авто

Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed

Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
Здоровье

Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы

В мире растет количество людей с психическими расстройствами, из-за этого к 2030 году глобальная экономика потеряет 16 триллионов долларов.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие

США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии

Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
Политика

Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Здоровье

В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»

В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри

Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Экономика

Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде

Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество

Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Кино

Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»

Обновлено в 19:12
Происшествия

Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек

В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Политика

США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное