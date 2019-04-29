Финансы
Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евроРосбалт 03:49
Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 22 копейки к предыдущему закрытию и достиг 64,6750 рубля.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
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В столице Аргентины ищут взрывные устройства
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США требуют, чтобы Николас Мадуро немедленно покинул Венесуэлу, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
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Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
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Группа военных попыталась устроить переворот в Венесуэле
Обновлено в 08:27
Хоккей
Ковальчука выбрали капитаном сборной России
Нападающий хоккейного клуба «Лос-Анджелес Кингс» Илья Ковальчук был выбран капитаном сборной России по хоккею перед чемпионатом мира в Словакии.
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После истории с «Голосом» Алсу примет участие в «Евровидении»
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Вещание CNN и Би-Би-Си прекращено в Венесуэле
Венесуэльские власти заблокировали вещание телеканала CNN и телерадиокорпорации Би-Би-Си в стране, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 18:30
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«Аякс» победил «Тотенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футболисты амстердамского «Аякса» проиграли британскому «Тоттенхэму» в матче полуфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:40
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В «Галерее» открыли выставку, посвященную закулисью «Ленфильма»
Выставка студии «Ленфильм» открылась в торговом комплексе «Галерея». Она посвящена съемкам самых известных фильмов.
Обновлено в 17:50
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Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала
Корпорация Apple отчиталась об очередном ежеквартальном снижении выручки и прибыли, а также снижении продаж iPhone на 17%.
Обновлено в 18:49
Экология
В трех районах Сахалинской области ввели особый противопожарный режим
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, что особый противопожарный режим, как одна из наиболее эффективных мер по предотвращению пожаров, должен вводиться своевременно.
Обновлено в 18:16
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Спектакли Виктора Сухорукова отменены из-за болезни актера
Поклонники актера выражают искренние надежды, что с актером ничего серьезного не случилось. Напомним, что Сухорукову 67 лет.
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Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено в 13:19
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Люди стыдятся расстройств психики. Из-за этого мир теряет триллионы
В мире растет количество людей с психическими расстройствами, из-за этого к 2030 году глобальная экономика потеряет 16 триллионов долларов.
Обновлено в 17:01
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США потребовали от России прекратить крупные военные действия в Сирии
Соединенные Штаты предупредили об эскалации насилия на северо-западе Сирии.
Обновлено в 14:32
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Путин назначил Мезенцева послом России в Белоруссии
Российский президент Владимир Путин назначил члена Совфеда Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, передает ТАСС.
Обновлено в 14:12
Здоровье
В Серове организована первичная ячейка профсоюза «Альянс врачей»
В Серове создана первичная профсоюзная организация работников Серовской городской больницы, входящая в межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей».
Обновлено в 03:00
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Королева Елизавета II была в гостях у Меган Маркл и принца Гарри
Getty Images «Ее Величество хотела официально поприветствовать герцогов Сассекских в их новом доме, поэтому она была их первым гостем», — рассказал инсайдер.
Обновлено в 06:31
Экономика
Банк «Югра» не смог оспорить отзыв лицензии в Конституционном суде
Конституционный суд (КС) отказал бывшему руководству банка «Югра» в рассмотрении жалобы на российское законодательство, по которому Центробанк ввел в нем временную администрацию и затем отозвал лицензию.
Обновлено в 12:37
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Общество
Что изменится в жизни россиян с мая 2019 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в мае 2019 года и коснутся многих россиян.
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Роберт Дауни-младший получил $75 млн за «Мстители: Финал»
Обновлено в 19:12
Происшествия
Стрельба в университете Северной Каролины унесла жизни двух человек
В американском университете Северной Каролины произошла стрельба, жертвами которой стали два человека.
Обновлено в 19:02
Политика
США удерживают в заключении сотни боевиков ИГ из Сирии
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти удерживают в заключении 1,8 тыс. боевиков террористической организации «Исламское государство»*, которые были взяты в плен в Сирии.
Обновлено в 13:17