Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евроРосбалт вчера в 03:49

Российская нацвалюта на старте сегодняшних торгов на Московской бирже потеряла позиции к доллару США и евро. Так, к 10:01 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» вырос почти на 22 копейки к предыдущему закрытию и достиг 64,6750 рубля.

Рубль в начале торгов подешевел к доллару и евро

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