Финансы
Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евроRT на русском 03:04
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:24, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп ввел новые санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Общество
Деревенские обогнали городских в наборе веса
В настоящее время в большинстве стран индекс массы тела людей стабильно растет параллельно с тем, как растет соотношение городского населения и сельского.
Обновлено в 13:15
Футбол
Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас
Обновлено в 10:01
Наука
В Тихом океане найдены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Как сообщает издание PNAS, недавно в Тихом океане были найдены необычные микроорганизмы, которые не могут выживать без мышьяка.
Обновлено 06 мая в 06:31
Кино
Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов
Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол
Шакира обратилась к «Барселоне» после вылета из ЛЧ
Певица Шакира обратилась к игрокам «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов
Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Игры
Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая
Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Политика
Покойник победил на выборах мэра в США
Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией.
Обновлено в 12:52
Космос
Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки
Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка
Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Кино
Сталлоне представит нового «Рэмбо» в Каннах
Обновлено в 16:22
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Водитель иномарки сбил пешехода в Москве
Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Кино
HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»
Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Общество
Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день
По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 14:51
Авто
Haval установил новый рекорд по продажам в России
Обновлено в 11:04
Политика
Белый дом отказался предоставлять полную версию доклада Мюллера
Администрация президента США Дональда Трампа и генеральный прокурор Уильям Барр приняли решение не предоставлять Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США в 2016 году.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Путешествия
Туристов в Японии попросили не есть на ходу
Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Политика
Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ
Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено в 07:22
Общество
Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов
Обновлено вчера в 04:10
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35