Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в среду, 8 мая, рубль незначительно растёт к доллару и евро.

Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро

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