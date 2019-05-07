Финансы

Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в среду, 8 мая, рубль незначительно растёт к доллару и евро.
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Рубль усилил повышение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вверх нефти

Финмаркет13:31

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 40 копеек и к евро — на 27

Банки.ру12:25

Рубль в начале торгов уступил и доллару, и евро

Росбалтвчера в 03:55

Рубль подорожал к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Интерфакс03:29

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:25

Рубль растет на фоне подъема нефти

The Moscow Post03:52

Рубль вечером усилил рост, доллар опустился в район 65, евро – ниже 73 руб

ПРАЙМ12:13
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Политика

Трамп ввел новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 15:33
Общество

Деревенские обогнали городских в наборе веса

В настоящее время в большинстве стран индекс массы тела людей стабильно растет параллельно с тем, как растет соотношение городского населения и сельского.
Обновлено в 13:15
Футбол

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

Обновлено в 10:01
Наука

В Тихом океане найдены микроорганизмы, дышащие мышьяком

Как сообщает издание PNAS, недавно в Тихом океане были найдены необычные микроорганизмы, которые не могут выживать без мышьяка.
Обновлено 06 мая в 06:31
Кино

Стакан Starbucks в «Игре престолов» оценили в миллиарды долларов

Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
Обновлено в 12:20
Футбол

Шакира обратилась к «Барселоне» после вылета из ЛЧ

Певица Шакира обратилась к игрокам «Барселоны» после вылета команды из Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Арестованный японец планировал убить принца Хисахито копьем

Обновлено в 02:14
Игры

Симулятор выживания Conan Exiles обзавёлся новым дополнением и стал бесплатным до 12 мая

Компания Funcom объявила об очередных бесплатных выходных в симуляторе выживания Conan Exiles — акция стартовала сегодня и продлится до 12 мая включительно.
Обновлено в 15:51
Политика

Покойник победил на выборах мэра в США

Семидесятиоднолетний Вельтман подал заявку на участие в выборах, но 13 марта скончался от осложнений, связанных с лейкемией.
Обновлено в 12:52
Космос

Минобороны заканчивает формирование системы космической разведки

Формирование на околоземной орбите системы радиолокационной разведки "Лиана", позволяющей наблюдать даже за небольшими объектами, будет закончено в этом году.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

В Петербурге у женщины, разводившей крыс, временно забрали ребенка

Власти Калининского района Санкт-Петербурга помогут семье восьмилетней девочки, жившей в квартире с сотней декоративных крыс, которых выращивала для продажи ее мать, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе районной администрации.
Обновлено в 09:01
Кино

Сталлоне представит нового «Рэмбо» в Каннах

Обновлено в 16:22
Наука

Португалия может стать местом раскола земной коры надвое

Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода в Москве

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
Обновлено в 15:27
Кино

HBO выпустила первый тизер сериала «Хранители»

Сценарист и продюсер Деймон Линделоф («Остаться в живых», «Детектив Нэш Бриджес», «Оставленные») работает над новым сериалом «Хранители».
Обновлено в 16:37
Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за день

По данным Росгидромета, в последующие три выходных дня, с 10 по 12 мая, выпадет порядка 27 мм дождей, что перекрывает половину месячной нормы осадков.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

ДТП с участием автобуса произошло в подмосковной Лобне, в аварии один человек погиб, двое госпитализированы.
Обновлено в 16:26
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Пассажиров еще одного SSJ-100 эвакуировали в «Шереметьево»

Обновлено в 03:53
Авто

Haval установил новый рекорд по продажам в России

Обновлено в 11:04
Политика

Белый дом отказался предоставлять полную версию доклада Мюллера

Администрация президента США Дональда Трампа и генеральный прокурор Уильям Барр приняли решение не предоставлять Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США в 2016 году.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри впервые показали ребенка

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено в 12:46
Путешествия

Туристов в Японии попросили не есть на ходу

Власти Японии просят туристов отказаться от еды на ходу, потому что это может привести к травмам. Об этом сообщает издание Japan Times.
Обновлено в 01:04
Авто

Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

Обновлено в 08:30
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено в 07:22
Общество

Аномальное голосование за дочь Алсу велось из пяти регионов

Обновлено вчера в 04:10
Культура

Умер композитор Евгений Крылатов

Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
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