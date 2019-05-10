Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Курс доллара в пятницу поднялся до 65,19 рубля

Аргументы и Факты04:55

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда03:50

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс03:25

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:33

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евро

ПРАЙМ03:33

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 10 мая

Московский Комсомолец03:48

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

RT на русском03:04
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Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты

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Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

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Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
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Общество

Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок

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Происшествия

В Приамурье рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Обновлено в 03:33
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
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Авто

Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?

"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
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Политика

Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран

Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

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Политика

Лавров отметил значительные расхождения с Японией по мирному договору

Обновлено в 04:40
Политика

Китай примет ответные меры на пошлины США

Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Космос

Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС

После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол

Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона

Обновлено в 02:58
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия

При падении деревьев в Москве пострадали десять человек

В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Спорт

Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии

Обновлено в 04:40
Наука

Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
Обновлено 08 мая в 16:14
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Происшествия

МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году

По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Отец случайно выстрелил сыну в живот в Подмосковье

В Московской области мужчина случайно выстрелил в своего сына. Инцидент случился в День Победы в дереве Смолево.
Обновлено в 05:09
Футбол

Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России

Агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент завершил игровую карьеру в 35 лет.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100

Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 04:42
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Музыка

«Яндекс. Музыка» подготовила онлайн-инсталляцию к 20-летию первого альбома Земфиры

Обновлено в 05:13
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
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