Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой
Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару.
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Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
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Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
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Кино
Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»
Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
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Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
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Происшествия
Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции
В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти
Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Авто
Спидометр размечен далеко за 200 км/ч: это обман или нет?
"Скорость убивает, и нет никаких причин выходить за пределы 180 км / ч", говорит глава Volvo.
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Политика
Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
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Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Футбол
Суарес перенес операцию и пропустит остаток сезона
Обновлено в 02:58
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Спорт
Бондарь и Минибаев стали вторыми на этапе Мировой серии
Обновлено в 04:40
Наука
Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
Обновлено 08 мая в 16:14
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери
Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Происшествия
МВД назвало самые частые в России преступления в 2019 году
По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Отец случайно выстрелил сыну в живот в Подмосковье
В Московской области мужчина случайно выстрелил в своего сына. Инцидент случился в День Победы в дереве Смолево.
Обновлено в 05:09
Футбол
Яя Туре завершил карьеру игрока и может начать тренировать в России
Агент бывшего полузащитника «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк сообщил, что его клиент завершил игровую карьеру в 35 лет.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Сотрудник Mash задержан во время подготовки материала о крушении SSJ-100
Правоохранительные органы задержали сотрудника Mash, который проводил журналистское расследование после крушения самолета SSJ-100 в «Шереметьево».
Обновлено в 04:42
Финансы
Обвал рубля произойдет в ближайшие дни
Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Музыка
«Яндекс. Музыка» подготовила онлайн-инсталляцию к 20-летию первого альбома Земфиры
Обновлено в 05:13
Хоккей
Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею
Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04