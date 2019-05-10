Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

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