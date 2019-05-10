Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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В США суд отложил вынесение приговора россиянке Богдане Осиповой
Присяжные признали её виновной в похищении собственных детей, а также в вымогательстве международного масштаба.
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В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
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Названа причина смерти Сергея Доренко
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Шоу-бизнес
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Молодой человек сделал МРТ, и оно показало, что травма уже практически залечена.
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В Москве скончался журналист Сергей Доренко
В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
У суррогатной матери Ким Кардашьян и Канье Уэста начались роды
Ким Кардашьян и Канье Уэст готовятся в четвертый раз стать родителями. У их суррогатной матери начались роды.
Обновлено в 04:12
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Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
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Политика
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
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Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
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Обновлено вчера в 01:11
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о своей «маленькой слабости»
Исполнительница Ольга Бузова, вернувшаяся в Россию из Дубаев ко Дню Победы, рассказала, как провела праздничный день.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В метро «Проспект Ветеранов» на рельсы упал человек
В Петербурге на станции метро «Проспект Ветеранов» остановили движение из-за мужчины на путях.
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Политика
В посольстве России ответили на заявление главы МВД Эстонии
Как ранее писал сайт kp.ru, 9 мая министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что часть эстонских земель - 5,2% сегодня принадлежат РФ.
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
«Семак в лицо мне сказал: «Вы нас предали». Интервью человека, воспитавшего тренера «Зенита», Безродного, Юрана и Гамулу
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Путешествия
Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке
Российский путешественник Федор Конюхов пересек Южный океан на весельной лодке и теперь вместе со своей командой возвращается к берегу.
Обновлено вчера в 21:41
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Общество
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Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Футбол
Челси — Айнтрахт 1:1 (4:3 по пенальти)
Первая игра прошла в Германии и завершилась со счетом 1:1. Челси - Айнтрахт Ф "Челси" – "Айнтрахт": полуфинал Лиги Европы, онлайн-трансляция.
Обновлено вчера в 16:15
Политика
Владимир Зеленский назвал 9 Мая «Днём Благодарения»
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Стрельба произошла в мечети в Лондоне
В лондонской мечети произошла стрельба, сообщает полиция британской столицы.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Россия обозначила свою позицию по инциденту в Керченском проливе
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько прокомментировал ситуацию с отказом России участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе.
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Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
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Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
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Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
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