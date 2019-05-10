Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда03:50

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 10 мая

Московский Комсомолец03:48

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:33

Доллар США снижается к евро, дорожает к иене

Финмаркет03:40

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс03:25

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

RT на русском03:04

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Свободная Прессавчера в 13:00
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ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

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В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
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