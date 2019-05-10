Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
На Красной площади начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне, передаёт ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 03:12
Здоровье
Какие сны предсказывают скорую смерть
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем
Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Политика
В Орловке вандалы разбили мемориальные плиты
Обновлено в 07:10
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Политика
Коломойский назвал кандидата на пост премьер-министра Украины
Украинский предприниматель Игорь Коломойский заявил, что действующий глава Министерства внутренних дел страны может занять пост премьер-министра.
Обновлено в 07:19
Политика
В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Момент смерти Сергея Доренко попал на видео
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Обыск в офисе Mash связали с катастрофой Superjet в Шереметьево
Основанный в 2017 году интернет-проект Mash сообщил о проведении обысков в своем офисе.
Обновлено в 02:31
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Число пострадавших от грозы в Москве увеличилось
Двое человек госпитализированы. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Сильная гроза прошла в столичном регионе днем 9 мая.
Обновлено в 06:17
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Здоровье
Диетологи назвали базовый набор продуктов для похудения
Обновлено вчера в 21:25
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Футбол
Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар фаната
Ранее Неймар был также дисквалифицирован на три матча еврокубков за оскорбление арбитра в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Он подал апелляцию на данное решение и также планирует оспорить дисквалификацию во внутренних турнирах.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пострадавшего в ДТП на юго-западе Москвы эвакуировали вертолетом
Серьезная авария произошла на юго-западе Москвы. Как сообщает РИА Новости, одного из пострадавших пришлось эвакуировать вертолетом.
Обновлено в 05:58
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Армия и оружие
Лавров увидел в действиях США в АТР угрозу для России
Москва усматривает в действиях США в Азиатско-Тихоокеанском регионе угрозу для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 06:45
Экономика
Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону
В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.
Обновлено 07 мая в 09:14
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Эмилия Кларк посмеялась над историей со стаканчиком кофе в эпизоде «Игры престолов»
Над сложившейся ситуацией посмеялась и звезда проекта – Эмилия Кларк, написав в своем Instagram, что она «только что наткнулась на правду».
Обновлено вчера в 00:52