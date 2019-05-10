Финансы
Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04
На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Обновлено в 08:26
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Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии
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Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
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В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
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США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран
Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
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Общество
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Хоккей
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Авто
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Общество
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Жителей и гостей Петербурга ожидают грозы 10 мая. Об ухудшении погоды после Дня Победы предупреждает ГУ МЧС России по Северной столице.
Обновлено вчера в 13:19
Шоу-бизнес
«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко
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Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
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Футбол
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика
Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.
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Авто
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Певица Катя Лель снова увидела НЛО
Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
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Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко
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Политика
В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая
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Политика
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Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
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Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд
Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Политика
Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США
В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
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