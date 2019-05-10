Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евроRT на русском 03:04

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Курс доллара в пятницу поднялся до 65,19 рубля

Аргументы и Факты04:55

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда03:50

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс03:25

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru03:33

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евро

ПРАЙМ03:33

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов 10 мая

Московский Комсомолец03:48

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

RT на русском03:04
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Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Венедиктов подтвердил смерть Сергея Доренко

Журналист Сергей Доренко скончался на 60-м году жизни, подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Политика

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Минфин США планирует расширить список стран, подозреваемых в манипулировании своей валютой для получения выгоды, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Претензии Украины на Керченский пролив, озвученные в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге, абсолютно неуместны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 08:43
Общество

Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество

Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео

По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Хоккей

Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами

Обновлено вчера в 18:20
Авто

Top Gear назвал пятерку самых крутых автомобилей всех времен

Получивший в свое время множество различный версий миниатюрный Fiat 500, как говорят в Top Gear, не могли не внести в рейтинг самых крутых и запоминающихся.
Обновлено вчера в 09:06
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Общество

МЧС предупредило петербуржцев о грозе 10 мая

Жителей и гостей Петербурга ожидают грозы 10 мая. Об ухудшении погоды после Дня Победы предупреждает ГУ МЧС России по Северной столице.
Обновлено вчера в 13:19
Авто

Составлен рейтинг самых популярных в России дизельных кроссоверов

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:10
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус

Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Общество

«Человек, выросший в гарнизонах»: каким запомнился Сергей Доренко

Обновлено в 05:55
Футбол

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар болельщика

Нападающий французского ПСЖ Неймар получил дисквалификацию на три матча.
Обновлено в 08:50
Авто

В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро

Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Происшествия

На Украине девочку довели до слез из-за советской символики

Обновлено в 05:42
Финансы

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн).
Обновлено в 05:13
Политика

Блогеры резко осудили западные СМИ за трактовку гибели Доренко

Британское издание Daily Mail написало про «загадочную смерть» «антипутинского журналиста» в связи с гибелью Сергея Доренко.
Обновлено в 08:35
Политика

В Раде потребовали отмены инаугурации Зеленского 19 мая

Депутат Верховной рады Олег Куприенко настаивает на обязательном переносе официальной церемонии вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Обновлено в 05:20
Политика

Коломойский грозит Ахметову падением доходов при Зеленском

Олигарх Игорь Коломойский предрек самому богатому бизнесмену страны Ринату Ахметову падение доходов при президентстве Владимира Зеленского, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие

Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве

Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд

Американская компания Uber привлекла в ходе первичного размещения акций (IPO) $8,1 млрд, сообщил Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:02
Политика

Китай примет ответные меры на повышение пошлин со стороны США

В связи с решением США поднять пошлины на китайские товары, Пекин вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 04:04
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