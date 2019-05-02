Финансы
Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33
Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 29 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,65 рубля.
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Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Краснодаре уволят заведующую садиком, поставившую ребенка на колени
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 1 мая в социальных сетях было опубликовано видео, на кадрах которого женщина кричит на маленького мальчика, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.
Обновлено 01 мая в 09:54
Политика
Назван главный приоритет Зеленского после инаугурации
Ранее Зеленский заявил, что продолжение работы по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе входит в его первостепенные задачи на посту президента.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
ЕС выступил за сохранение сочинского меморандума по Идлибу
ЕС выступил за сохранение сочинского меморандума по сирийскому Идлибу, призвав избегать военной эскалации в этом регионе и обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ, говорится в распространенном в пятницу заявлении европейской дипслужбы.
Обновлено в 07:36
Общество
Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии
Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
По информации портала EurekAlert, японские ученые выяснили, что регулярное употребление риса поможет избежать ожирения, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 04:50
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Изменивший внешность Стас Михайлов опубликовал фото с дочерью
«Всем радостных выходных», - прокомментировал фото певец.
Обновлено в 05:26
Единоборства
Шлеменко оказался тяжелее Андраде
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко оказался тяжелее бразильца Вискарди Андраде на 650 граммов перед очным поединком.
Обновлено в 07:28
Энергетика
«Казтрансгаз» возобновил транзит газа из Туркмении в Россию
АО «КазТрансГаз» возобновил транзит туркменского газа через территорию Казахстана в Россию по магистральному газопроводу «Средняя Азия – Центр».
Обновлено в 06:04
Здоровье
Лучшие врачи Коми получат по 50 тысяч рублей
Как сообщает Комиинформ, в качестве поощрения работники медицинских учреждений, признанные лучшими среди своих коллег, получат по 50 тыс. рублей, специалисты со средним образованием – по 20 тыс. рублей.
Обновлено в 05:33
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Политика
Уволенному министру в Норвегии вновь доверили министерство
Покинувшая в прошлом году в Норвегии пост министра юстиции из-за скандала Сильви Листхауг вновь стала членом правительства скандинавского государства.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Директор певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила радиостанции "Говорит Москва", что артистку доставили в столичную клинику.
Обновлено в 07:14
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
В ЛНР ответили на заявления ВСУ о продвижении с боем под Новозвановкой
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
Руководитель Первого канала Константин Эрнст заявил, что итоги шоу будут подвергнуты проверке.
Обновлено в 06:59
Хоккей
Вишневский остается в «Спартаке»
Хоккеист Дмитрий Вишневский принял предложение остаться в московском "Спартаке", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании "европейского лица пограничной службы" страны.
Обновлено в 07:45
Наука
Ученые по-новому взглянули на происхождение птичьего полета
Обновлено в 05:01
Интернет
Microsoft анонсировала новые технологии для ИИ и «интернета вещей»
Корпорация Microsoft анонсировала выпуск ряда технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и «интернета вещей» (IoT, Internet of Things).
Обновлено вчера в 21:10
Кино
Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия
В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии
В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 07:24