Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33

Курс рубля в начале торгов четверга умеренно снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 29 копеек — до 64,91 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 72,65 рубля.

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евро

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