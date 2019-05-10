Финансы

Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ 10 мая в 03:33

Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро в отсутствие сильных внешних сигналов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 7 копеек — до 65,14 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 73,17 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:19

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02

Курс доллара вырос до 65,42 рубля

ТАСС03:07

Рубль подешевел к доллару и евро

Московский Комсомолец03:16

Евро и доллар увеличились в стоимости на открытии торгов

Комсомольская правда10 мая в 03:50

Рубль снижается к доллару и евро

Газета.Ru10 мая в 03:33

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов утром 10 мая

Интерфакс10 мая в 03:25
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Общество

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Голливудская актриса и певица Дорис Дэй скончалась в возрасте 97 лет. Об этом сообщает издание The Independent в понедельник, 13 мая.
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Обновлено в 06:04
Происшествия

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Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
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Происшествия

В Ленобласти алабай покусал трехлетнего ребенка

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Ранее Шнуров в своем Instagram объявил о стадионном туре группы «Ленинград», который станет для коллектива прощальным.
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Энергетика

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн

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Обновлено в 11:18
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:53
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Происшествия

Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:38
Происшествия

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищениях 400 млн рублей

По данным издания, Наумов получил более 7 млн рублей за покровительство при строительстве домов для сотрудников ФСБ в Сочи.
Обновлено в 03:07
Политика

Лавров прокомментировал идею Трампа по договору о ядерном разоружении

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя идею президента США Дональда Трампа по новому договору о ядерном разоружении с участием КНР, заявил, что никаких переговоров по этому вопросу пока нет.
Обновлено в 09:44
ЖКХ

В Петербурге завершили отопительный сезон

Обновлено в 09:37
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В Москве бронемашина столкнулась с Opel

На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
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Общество

Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе.
Обновлено в 08:26
Политика

В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского

Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29
Общество

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружены и устранены трещины

Обновлено в 10:18
Экономика

Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.
Обновлено вчера в 19:45
Политика

Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении.
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Политика

Минтруд назвал условие получения жителями Донбасса российской пенсии

Министр труда РФ Максим Топилин рассказал об условиях, которые позволят жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик претендовать на российскую пенсию.
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Шоу-бизнес

Отец Бритни Спирс насильно отправил ее в клинику

Бритни Спирс находилась под опекой собственного отца после своего публичного срыва в 2008 года, но он не имел полномочий отправлять мать двоих детей в лечебное учреждение против ее воли и заставлять ее принимать наркотические вещества.
Обновлено в 09:08
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
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Хоккей

Россия — Чехия 2:0 (2-й перерыв)

Сборная России по хоккею открыла счёт в матче группового этапа чемпионата мира с Чехией.
Обновлено в 10:41
Общество

В работе департамента скандальной чиновницы Глацких обнаружили нарушения

Прокурор Свердловской области внес представление губернатору региона из-за нарушений в работе регионального департамента молодежной политики, который возглавляла скандально известная чиновница Ольга Глацких.
Обновлено в 09:42
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Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
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Николай Басков снял 20-минутный клип на песню «Караоке»

Популярный артист выпустил новый клип.
Обновлено в 05:02
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