Финансы
Рубль в начале дня умеренно снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:33
Курс рубля в начале торгов пятницы умеренно снижается к доллару и евро в отсутствие сильных внешних сигналов, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 7 копеек — до 65,14 рубля, курс евро — на 31 копейку, до 73,17 рубля.
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