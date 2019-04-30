Рубль в начале дня снижается к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:11

Курс рубля в начале торгов вторника снижается к доллару и евро, несмотря на растущие котировки нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск вторника растет на 22 копейки, до 64,68 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 72,38 рубля.

Рубль в начале дня снижается к доллару и евро

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