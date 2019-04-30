Финансы

Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреляИнтерфакс вчера в 12:27

Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками. Курс доллара США составил 64,81 руб./$1 в 19:05 МСК, что на 35,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
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Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля

Интерфаксвчера в 12:27

Курс доллара превысил 65 рублей

ТАССвчера в 12:26

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Доллар подскочил выше 65 рублей

Газета.Ruвчера в 12:34

ОБЗОР – Рубль вечером умеренно снижается перед праздниками и решением ФРС по ставке

ПРАЙМвчера в 15:10

Рубль ослаб к доллару и евро на открытии торгов 30 апреля

Экономика сегоднявчера в 03:19

Курс доллара впервые с 8 апреля превысил 65 рублей

Взгляд.рувчера в 12:16
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Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Обновлено вчера в 05:27
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Продюсер рассказал о психическом заболевании певца Андрея Губина

Обновлено вчера в 17:46
Политика

Каракас ответил на слова Помпео о попытке Мадуро покинуть Венесуэлу

Обновлено в 03:00
Космос

В Сети появилась первая в мире «фотография бога»

Астрофотограф Курт Морган сделал снимок, который тут же в СМИ назвали "фотографией Бога". На изображении четко виден силуэт человека.
Обновлено вчера в 04:54
Музыка

Алсу примет участие в «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Прокуратура Красноярского края обратилась в Следственный комитет России с запросом о проведении доследственной проверки обстоятельств того, как губернатор Хакасии Валентин Коновалов избежал службы в рядах Российской армии.
Обновлено вчера в 03:39
Футбол

«Аякс» обыграл «Тоттенхэм» в первом полуфинале Лиги чемпионов

«Аякс» вышел в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе в 1/4 финала над «Ювентусом» с общим счетом 3:2 по сумме двух матчей.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Зеленский вновь извинился перед Кадыровым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Финансы

Стал известен курс рубля к летним отпускам

«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Экономика

Посылки из-за рубежа предложили обложить единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила ввести единый сбор в размере 15% со всех покупок в зарубежных онлайн-магазинах вне зависимости от их стоимости.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово

В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Политика

Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла в Белоруссии.
Обновлено вчера в 17:43
Хоккей

Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами

Обновлено в 02:58
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Космос

На Титане обнаружили огромную ледяную стену

Астрономы, изучающие самый большой спутник Сатурна Титан, сделали неожиданное открытие – там расположен массивный геологический объект, о котором раньше ничего не было известно.
Обновлено вчера в 09:06
Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено 29 апреля в 08:41
Гаджеты

Смартфон Energizer с гигантской батареей оказался никому не нужен

Смартфон Energizer Power Max P18K Pop с треском провалил свою миссию.
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В Британии оценили первых красавиц Росгвардии

Другой читатель под ником Malthus отметил, что красавицы Росгвардии "выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги".
Обновлено в 01:21
Общество

В Екатеринбурге тысячи человек вышли на первомайское шествие

В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
Обновлено в 02:46
Хоккей

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в третьем матче серии

«Колорадо Эвеланш» на своём льду принимал «Сан-Хосе Шаркс» в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Массовая драка с ножами произошла в Москве

В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Экономика

Доходы директора ФСО за год выросли на 300 тысяч рублей

Годовой доход директора Федеральной службы охраны России Дмитрия Кочнева за 2018 год составил 11,3 миллионов рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ФСО.
Обновлено вчера в 11:06
Здоровье

Диетологи рассказали, сколько шашлыка можно съесть в праздники

В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день", - рассказала Стародубова.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Первомай на Камчатке: полицейские отбирали у людей жёлтые жилеты

На Камчатке во время первомайской демонстрации полицейские «выдёргивали» из колонн, следующих на площадь, людей, одетых в жёлтые жилеты и отбирали протестную одежду.
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году

Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Политика

Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
Обновлено 29 апреля в 05:59
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено вчера в 23:34
Авто

Опубликованы первые изображения новой Lada Granta Sport

По информации «Российской газеты», обновленная LADA Granta Sport получит спортивную подвеску с заниженным клиренсом, задние дисковые тормоза и 1,6-литровый бензиновый мотор, форсированный до 120 лошадиных сил.
Обновлено вчера в 09:45
Хоккей

Два новых игрока уже пришли на смену покинувшим «Ак Барс» хоккеистам

Обновлено в 00:26
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