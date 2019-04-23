Финансы
Рубль в начале дня снижается к доллару и евроПРАЙМ 03:10
Курс рубля в начале среды снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды растет на 24 копейки, до 63,93 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 71,61 рубля.
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Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Обновлено в 01:03
Общество
Пожарным разрешат проводить проверки в ТЦ без предупреждения
В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах.
Обновлено в 05:47
Политика
Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского
Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие
Военные провели репетицию салюта к Дню Победы в Новосибирске
Военнослужащие подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирске, провели первую тренировку салютных команд в преддверии празднования 9 Мая.
Обновлено в 03:36
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия
На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв
На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Хоккей
60 лет без побед. Бэбкок и «Торонто» опять вылетели в первом раунде
Проиграли «Бостону» шестую серию подряд. 60 лет – именно столько «Торонто» не может победить «Бостон» в серии плей-офф.
Обновлено в 02:50
Авто
Спорткар Nissan 370Z 50th Anniversary отличился праздничной ливреей
К 50-летию спортивных автомобилей семейства Z японская компания на нью-йоркском автосалоне представила памятную серию Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.
Обновлено в 03:25
Энергетика
ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика
В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского
Обновлено 22 апреля в 08:04
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Авто
Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России
Компания Renault объявила о старте российских продаж компактного кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:59
Космос
Эксперты показали, как будет выглядеть гибель Вселенной
Канал на YouTube Melodysheep показал на видео, как будет выглядеть гибель Вселенной.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика
Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР
Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо
Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию
Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты
Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона
Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Экономика
Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле
Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
Обновлено в 05:57
Футбол
Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО
Обновлено в 04:01
Происшествия
Обыски проходят в мэрии Якутска
В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30