Финансы

Рубль в начале дня снижается к доллару и евроПРАЙМ 03:10

Курс рубля в начале среды снижается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск среды растет на 24 копейки, до 63,93 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 71,61 рубля.
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Рубль снизился к доллару и евро

Взгляд.ру03:22

Курс евро обновил минимум 2019 года

ТАССвчера в 09:22

Рубль в начале дня снижается к доллару и евро

ПРАЙМ03:10

Падение курса евро к рублю: Спасибо Трампу!

REGNUM02:30

Курс евро упал ниже 71,5 рублей. Такого не было с весны прошлого года

РБКвчера в 13:14

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 8 копеек и к евро — на 37

Банки.рувчера в 12:24

Рубль снижается к доллару и евро

RT на русском03:02
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Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Обновлено в 01:03
Общество

Пожарным разрешат проводить проверки в ТЦ без предупреждения

В МЧС России подготовили поправки в законопроект по совершенствованию деятельности пожарного надзора, которые дают право проводить без уведомлений проверки в торговых центрах.
Обновлено в 05:47
Политика

Российские журналисты попросили Зеленского освободить Вышинского

Российские журналисты обратились к победившему на президентских выборах Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить Кирилла Вышинского.
Обновлено в 02:55
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Политика

Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту

Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
Обновлено в 05:20
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Армия и оружие

Военные провели репетицию салюта к Дню Победы в Новосибирске

Военнослужащие подразделений Центрального военного округа, дислоцированных в Новосибирске, провели первую тренировку салютных команд в преддверии празднования 9 Мая.
Обновлено в 03:36
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Происшествия

На Шри-Ланке полиция произвела контролируемый взрыв

На Шри-Ланке сотрудники правоохранительных органов произвели контролируемый взрыв.
Обновлено в 01:28
Хоккей

60 лет без побед. Бэбкок и «Торонто» опять вылетели в первом раунде

Проиграли «Бостону» шестую серию подряд. 60 лет – именно столько «Торонто» не может победить «Бостон» в серии плей-офф.
Обновлено в 02:50
Авто

Спорткар Nissan 370Z 50th Anniversary отличился праздничной ливреей

К 50-летию спортивных автомобилей семейства Z японская компания на нью-йоркском автосалоне представила памятную серию Nissan 370Z 50th Anniversary Edition.
Обновлено в 03:25
Энергетика

ФАС отказалась индексировать тарифы «Газпрома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет индексировать тарифы для «Газпрома», пока компания не начнет предоставлять регулятору полные данные о своей деятельности, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя службы Игоря Артемьева.
Обновлено в 05:37
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Политика

В Кремле объяснили преждевременность поздравлений Путиным Зеленского

Обновлено 22 апреля в 08:04
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено вчера в 04:27
Авто

Renault объявил о старте продаж обновленного Kaptur в России

Компания Renault объявила о старте российских продаж компактного кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:59
Космос

Эксперты показали, как будет выглядеть гибель Вселенной

Канал на YouTube Melodysheep показал на видео, как будет выглядеть гибель Вселенной.
Обновлено в 05:18
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Политика

Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР

Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо

Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Выпившая мать приставила нож к горлу дочери посреди улицы в Клину

Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Рита Дакота поблагодарила Влада Соколовского за дочь Мию

Сегодня, 23 апреля, Рита Дакота поздравляет свою маленькую дочь с ее 1,5-летием.
Обновлено вчера в 20:11
Гаджеты

Honor заплатит 5000 евро за потерянный прототип смартфона

Компания Huawei пообещала через официальный аккаунт Honor в Twitter заплатить 5 тысяч евро любому нашедшему потерянный прототип смартфона Honor.
Обновлено в 05:17
Экономика

Индекс делового климата Ifo в Германии снизился в апреле

Индекс делового климата в Германии в апреле сократился до 99,2 пункта с показателя марта в 99,6 пункта, следует из сообщения исследовательского института Ifo.
Обновлено в 05:57
Футбол

Главный врач «Зенита» проводит осмотр Кокорина в СИЗО

Обновлено в 04:01
Происшествия

Обыски проходят в мэрии Якутска

В прошлом году "Газета.Ru" подробно рассказывала об обысках в мэрии Якутска. Кроме того, 4 апреля обыски прошли в якутском Минздраве.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Обновлено вчера в 23:30
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