Финансы
Рубль в начале дня растет к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:10
Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет к доллару и символически к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижается на 16 копеек – до 65,25 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,13 рубля.
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Политика
Зеленский объявит о первых кадровых назначениях после инаугурации
Первые кадровые назначения новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского станут известны уже после инаугурации.
Обновлено в 00:58
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Общество
Операция «Эвакуация». Какой вклад внесли в Победу регионы ПФО
В годы Великой Отечественной войны завод изготовил 3 млн. снарядов для реактивной («Катюши») и ствольной артиллерии, практически половину – 27 из 55 – построенных в Советском Союзе подводных лодок и 13 тыс. танков Т-34.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Суд огласил приговор Кокорину и Мамаеву
Суд признал футболистов Кокорина и Мамаева виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Людей забросали камнями возле Кривого Рога по пути на празднование Дня Победы
Обновлено в 03:44
Политика
В Киеве началась альтернативная акция «Украинский бессмертный полк»
Альтернативная акция "Украинский бессмертный полк" началась в четверг на Софийской площади в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кадыров возмутился после приговора Кокорину и Мамаеву
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на обвинительный приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 02:47
Наука
Химики построили прочную стену из графеновых кирпичей
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Космос
Бразильские ученые исследуют кольцо карликовой планеты
Обновлено вчера в 06:21
Игры
CD Project RED открыла магазин с мерчендайзом по The Witcher и Cyberpunk 2077
Обновлено вчера в 11:48
Общество
Годовой доход Собянина вырос на миллион рублей
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 14:03
Политика
Кабриолет Aurus впервые принял участие в параде Победы
По Красной площади проехали два таких автомобиля: с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым, которые командуют и принимают парад.
Обновлено в 03:13
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Hyundai выпустит удешевленный Santro за 330 000 рублей
Бюджетный хэтчбек Hyundai Santro, новое поколение которого дебютировало в ноябре 2018 года, получит удешевленную версию стоимостью 350 000 рупий (330 тысяч рублей).
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено вчера в 04:15
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено вчера в 01:42
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено вчера в 01:43