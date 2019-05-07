Финансы

Рубль в начале дня растет к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:10

Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет к доллару и символически к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижается на 16 копеек – до 65,25 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,13 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рубль подорожал к доллару и евро на фоне возобновившей рост нефти

Интерфаксвчера в 03:29

Курс доллара: рубль ждут «горячие» деньки

Свободная Прессавчера в 15:29

Рубль завершил основную валютную сессию укреплением к доллару на 40 копеек и к евро — на 27

Банки.рувчера в 12:25

Рубль вечером усилил рост, доллар опустился в район 65, евро – ниже 73 руб

ПРАЙМвчера в 12:13

Рубль усилил повышение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне развернувшейся вверх нефти

Финмаркетвчера в 13:31

Рубль в начале торгов 8 мая растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:04

Рубль в начале торгов уступил и доллару, и евро

Росбалт07 мая в 03:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»

Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Общество

Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынке

Панихида по композитору Евгению Крылатову пройдет в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле в Москве 11 мая, похороны состоятся в тот же день.
Обновлено в 06:35
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая

В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Футбол

Эррера подписал четырехлетний контракт с ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера уже подписал контракт с ПСЖ, сообщают СМИ. Договор игрока с парижанами рассчитан на 4 года.
Обновлено 07 мая в 15:17
Общество

МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер

Обновлено в 05:50
Политика

Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии

7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Хоккей

Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе

Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Происшествия

На Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек

Обновлено в 06:40
Политика

Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы

Президент Беларуси вместе со своими сыновьями 9 мая в Минске возложил венок к монументу Победы.
Обновлено в 05:02
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом

На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 16:21
Общество

МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

Обновлено в 04:45
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Музыка

Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»

Обновлено 07 мая в 14:51
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Здоровье

Медики озвучили первые симптомы появления опухоли мозга

Медики из Новосибирского центра имени Мешалкина перечислили первые основные симптомы появления опухоли мозга.
Обновлено в 04:10
Игры

Девятый сезон в Fortnite пройдёт в тематике будущего

Epic Games опубликовала два тизера девятого сезона Fortnite. Подписи намекают на тематику будущего.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Президент Абхазии поздравил Путина с Днем Победы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Обновлено в 04:24
Политика

В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча

Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Политика

Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Обновлено в 04:53
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Как работают Яндекс.Новости?
Главное