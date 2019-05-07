Финансы
Рубль в начале дня растет к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:10
Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет к доллару и символически к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижается на 16 копеек – до 65,25 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,13 рубля.
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Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
На 86-м году жизни скончался азербайджанский композитор, народный артист СССР Ариф Меликов.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Российский президент Владимир Путин традиционно после проведения парада Победы на Красной площади в Москве возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, расположенной у стен Кремля.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Киевская полиция 9 мая задержала Елену Бережную — организатора акции «Никто не забыт, ни что не забыто», которая является аналогом «Бессмертного полка».
Обновлено в 05:45
Общество
Прощание с композитором Евгением Крылатовым пройдет в храме на Ходынке
Панихида по композитору Евгению Крылатову пройдет в храме иконы Божьей Матери "Отрада и утешение" на Ходынском поле в Москве 11 мая, похороны состоятся в тот же день.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий 9 мая
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Футбол
Эррера подписал четырехлетний контракт с ПСЖ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера уже подписал контракт с ПСЖ, сообщают СМИ. Договор игрока с парижанами рассчитан на 4 года.
Обновлено 07 мая в 15:17
Общество
МЧС: на Южный Урал идут грозы и сильный ветер
Обновлено в 05:50
Политика
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
7 мая пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся в Telegram информацию о том, что в структурах безопасности республики начались массовые задержания в связи с разоблачением заговора силовиков против Александра Лукашенко.
Обновлено в 06:28
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Политика
Фото: Лукашенко с сыновьями возложил венок к монументу Победы
Президент Беларуси вместе со своими сыновьями 9 мая в Минске возложил венок к монументу Победы.
Обновлено в 05:02
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Подмосковье один человек погиб и трое пострадали в ДТП с автобусом
На Рогачевском шоссе в Лобне произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом и грузовиком, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах региона.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
КНДР выполнила запуск неустановленных снарядов в восточном направлении.
Обновлено в 04:18
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено 07 мая в 14:51
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Здоровье
Медики озвучили первые симптомы появления опухоли мозга
Медики из Новосибирского центра имени Мешалкина перечислили первые основные симптомы появления опухоли мозга.
Обновлено в 04:10
Игры
Девятый сезон в Fortnite пройдёт в тематике будущего
Epic Games опубликовала два тизера девятого сезона Fortnite. Подписи намекают на тематику будущего.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем Победы
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Днем Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Обновлено в 04:24
Политика
В Черногории двух россиян признали виновными в подготовке путча
Высший суд Черногории признал двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране, их заочно приговорили к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 04:19
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54