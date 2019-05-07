Рубль в начале дня растет к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:10

Курс рубля в начале торгов среды умеренно растет к доллару и символически к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск среды снижается на 16 копеек – до 65,25 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 73,13 рубля.

Рубль в начале дня растет к доллару и евро

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