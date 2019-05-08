Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торговВести.Финанс вчера в 03:25
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Финансы
Реальный эффективный курс рубля с начала года вырос на 5,3%
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле 2019 года вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Банка России.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Участника акции «Бессмертный полк» задержала полиция Грузии.
Обновлено в 03:59
Гаджеты
Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества
Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Здоровье
Медики назвали предупреждающие об инфаркте симптомы на коже
По словам специалистов Американской академии дерматологии, кожная сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков может стать ранним симптомом смертельного недуга.
Обновлено вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Певица Сати Казанова потеряла преданного друга
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Омске произошел пожар на территории завода пластмасс
В Омске загорелось здание на территории завода пластмасс.
Обновлено в 05:14
Музыка
Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине
Обновлено в 04:23
Технологии
У WhatsApp появится платежный сервис
Компания Facebook, купившая пять лет назад WhatsApp, планирует запустить в приложении платежный сервис.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Назарбаев приехал на парад Победы
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев приехал на парад Победы в Москве.
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»
«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Политика
Мантуров о запрете пластиковой посуды: можно начать с пакетов
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране.
Обновлено в 03:51
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Мадуро выгнал из армии десятки военных после попытки переворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ, которым изгоняет из армии страны ряд военнослужащих, причастных к попытке госпереворота, пишут РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Порошенко: Окончание Второй Мировой войны не сделало Украину свободной
Захарова посмеялась над спутавшим День окончания Второй Мировой войны МИД Украины "Почти семь миллионов солдат в семи, как минимум, армиях – такой масштаб украинской борьбы против нацизма", — отметил президент.
Обновлено вчера в 16:18
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Полиция Киева задержала общественницу за наличие у нее георгиевской ленты
Директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная задержана полицией в центре Киева перед началом шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", которое является аналогом "Бессмертного полка".
Обновлено в 03:19
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе и сильном ветре
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В России проживает 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей, сообщило Министерство труда и социальной защиты.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
Космос
Роскосмос и NASA согласовали будущие полеты на «Союзах»
Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что Россия и США договорились по приобретению двух дополнительных мест на кораблях "Союз" для доставки астронавтов NASA на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 22:37
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено в 02:54