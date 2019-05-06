Рубль в начале дня мало меняется к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:20

Курс рубля в начале торгов вторника чувствует себя стабильно и мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск вторника снижается на 2 копейки – до 65,21 рубля, курс евро растет на 4 копейки, до 71,11 рубля.

Рубль в начале дня мало меняется к доллару и евро

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