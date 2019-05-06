Финансы
Рубль в начале дня мало меняется к доллару и евроПРАЙМ вчера в 03:20
Курс рубля в начале торгов вторника чувствует себя стабильно и мало меняется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.14 мск вторника снижается на 2 копейки – до 65,21 рубля, курс евро растет на 4 копейки, до 71,11 рубля.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия
Суд признал Кокорина и Мамаева виновными
Обновлено в 07:59
Происшествия
Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в США
Украинский певец Макс Барских попал в аварию в Лос-Анджелесе. Об этом он сообщил в инстаграме.
Обновлено в 07:40
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Политика
Коломойский предложил оставить Авакова в правительстве Украины
Предприниматель Игорь Коломойский заявил, что, по его мнению, действующий глава МВД Украины Арсен Аваков должен остаться в украинском правительстве при новом президенте.
Обновлено в 01:21
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В 1953 году Крылатов принял участие в смотре молодых композиторов из провинциальных музучилищ и получил рекомендацию для поступления в Московскую консерваторию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Россия обвинила Нидерланды в попытке сокрыть сведения по крушению MH17
Москва считает Нидерланды виновными в попытке сокрыть сведения, касающиеся крушения MH17, чтобы вывести из-под удара власти Киева и возложить вину на Россию.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Уткин: «О приговоре Кокорину и Мамаеву можно говорить что угодно, не стоит только шутить»
Журналист Василий Уткин прокомментировал решение суда о назначении реального срока футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин вновь не поздравил Порошенко с Днем Победы
Обновлено в 08:08
Здоровье
Диетологи рассказали, какие продукты не надо есть на завтрак
Врач-диетолог Надежда Степанова отмечает, что на завтра не следует есть продукты, которые раздражают желудок.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Политика
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фотографию, на которой он запечатлен с двумя участниками Второй мировой войны, пожимающими друг другу руки.
Обновлено в 10:50
Экономика
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Теннис
Осака: я включила режим зомби и думала только о победе
Думаю, в первом сете мне немного повезло, а во втором я потеряла концентрацию.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
В Госдуме прокомментировали ситуацию с украинскими МиГ-29 в Крыму
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал ситуацию с украинскими истребителями МиГ-29, оставшимися в Крыму после его воссоединения с Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Авто
Volkswagen начал принимать заказы на новый электрохэтчбек ID.3
Немецкая компания Volkswagen начала прием заказов на первый серийный электромобиль ID.3. Новинка, доступная для заказа в 29 странах Европы, предлагается вместе с бонусами в виде бесплатной годовой зарядки и эксклюзивной атрибутики.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Друзья рассказали о погибших туристах при сходе лавины на Алтае
Семеро туристов из Новосибирска погибли под лавиной в горах Алтая. Тела троих были обнаружены утром 8 мая.
Обновлено в 09:48
Общество
Жителя Ярославля оштрафовали за неуважение к президенту Путину
Житель Ярославля Кирилл Попутников стал вторым гражданином, оштрафованным по статье о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
С SSJ-100 произошел 4-й за сутки инцидент
Утром и днем 8 мая по техническим причинам задержали рейсы "Аэрофлота" на SSJ-100 из Москвы в Минск и Ростов-на-Дону.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено 06 мая в 13:56
Политика
Националист Демушкин станет главой Барвихи с 13 мая
Обновлено в 11:11
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес
Ушла за Началовой: скоропостижно скончалась журналист Исаева
Бильд-редактор популярных изданий Ирина Исаева скоропостижно скончалась после отрыва тромба, сообщает портал "Дни.ру".
Обновлено в 03:38
Политика
На Украине усилили охрану границы из-за российских байкеров
Украинские пограничники усилили меры безопасности накануне Дня Победы — в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.
Обновлено в 03:22
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской авиакомпании Biman, сообщает издание The Myanmar Times.
Обновлено в 10:38
Финансы
ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай
Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Кино
HBO извинился за появление стакана «Старбакс» в кадре «Игры престолов»
Телеканал HBO в лице исполнительного продюсера «Игры престолов» Бернадетт Колфилд заявил о том, что он сожалеет об ошибке, которая привела к появлению в кадре четвертого эпизода «Игры престолов» стакана компании «Старбакс» (Starbucks).
Обновлено вчера в 02:30