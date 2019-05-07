Финансы
Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:44
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской Биржи, к 10:07 мск доллар подешевел на 17,75 копейки, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 65,23 рубля, а европейская валюта стала дешевле на 4,5 копейки и стоила 73,105 рубля.
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Финансы
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Издание отмечает, что приобрести здание за 1 евро можно при условии проведения в нем обязательного ремонта в течение года с момента сделки.
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В региональном управлении информполитики региона сообщили, что с 15 июля в Новгородской области будет действовать новый режим работы поликлиник и больниц.
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Следом цветы возложили фронтовики, политики и общественники. Участники церемонии вспомнили павших минутой молчания.
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ЦБ проверил российские банки на готовность к экономическим шокам
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СК завел дела после взрыва на кладбище и обстрела машины в Донбассе
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Премьер-министр Тереза Мэй останется на своем посту до ежегодного партийного съезда правящей Консервативной партии, который состоится осенью, сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
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Армия Хафтара сбила самолет под Триполи
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