Финансы
Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:11
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
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50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
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Обновлено вчера в 19:22
Общество
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Общество
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Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
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Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»
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Авто
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Армия и оружие
«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского
Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
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Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
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