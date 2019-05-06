Финансы

Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:11

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.
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Рубль в начале торгов уступил и доллару, и евро

Росбалт03:55

Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:32

Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд.ру03:18

Курс доллара на Мосбирже вырос до 65,24 рубля

ТАСС03:24

Рубль растёт к доллару

RT на русском03:05

Рубль остался стабилен к бивалютной корзине на старте торгов вторника

Интерфакс03:30

Рубль мало меняется к доллару и евро на открытии торгов

Газета.Ru03:27
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Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией

Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Опубликовано видео эвакуации пилота через окно из горящего SSJ100

Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На платной парковке в Кольцово воруют колеса у машин

Обновлено в 10:37
Интернет

Microsoft презентовала обновленный браузер Edge

Microsoft анонсировала выход обновленного браузера Edge на конференции Build 2019. Отмечается, что новый браузер получил три нововведения.
Обновлено в 06:41
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко

Звезда "Дома-2" Илья Яббаров подрался со своей невестой Ритой Ларченко Примечательно, что сегодня сын Алены Рапунцель и Ильи Яббарова отметил 3 месяца со дня своего рождения.
Обновлено в 07:19
Авто

ГИБДД назвала самые угоняемые автомобили в России

Стали известны автомобили, которые пользуются наибольшим спросом у угонщиков. Статистику ГИБДД за 2018 год опубликовал журнал «За рулём».
Обновлено в 04:41
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Общество

Суд отклонил иск инвалида из Анапы к Бузовой и Баскову

Обновлено в 06:06
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Политика

В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»

Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов рассказал, как воспитывает своих детей

Эмин Агаларов с 4-месячной дочерью Рассказал Эмин Агаларов и о том, как воспитывает старших детей.
Обновлено в 05:21
Футбол

Шатов может перейти в «Краснодар»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов может перебраться в «Краснодар», за который выступал на правах аренды в позапрошлом сезоне.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие

В России будет создан первый атомный авианосец

Через несколько лет специалисты приступят к созданию первого российского атомного авианосца, передает ТАСС со ссылкой на собеседника из отрасли.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Суд арестовал четырёх фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

Самарский районный суд принял решение о заключении под стражу четырёх фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 08:53
Авто

Премьера нового McLaren состоится 15 мая

Компания McLaren представит свою новую модель класса «гран-туризмо» 15 мая 2019 года, сообщает британский автопроизводитель.
Обновлено в 10:45
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал АвтоВАЗ

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.
Обновлено вчера в 05:20
Шоу-бизнес

Станислав Садальский встал на сторону бывшего мужа Тины Канделаки

Садальский пишет, что инициатором того развода была как раз Тина Канделаки. Тогда телеведущая назвала причиной разрыва сложный возраст.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу.
Обновлено в 10:16
Авто

Производство кроссовера Haval H2 может быть начато на территории РФ

Обновлено в 00:58
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