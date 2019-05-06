Рубль подешевел к доллару и евроВзгляд.ру вчера в 03:11

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля. Следует из данных Московской биржи.

Рубль подешевел к доллару и евро

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