Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт вчера в 04:06

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
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Рубль с утра корректируется «в плюс» к доллару и евро. Растут и биржевые индексы

Интересант03:14

Рубль в ходе торгов теснит доллар и евро

Росбалт04:08

Доллар и евро в пятницу утром снизились по отношению к рублю

Свободная Пресса04:23

Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов 16 августа

Экономика сегодня03:20

Доллар подорожал на 11 копеек

Финмаркет05:00

Курс рубля повышается в начале торгов

Банки.ру03:26

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов четверга в рамках коррекции

Интерфаксвчера в 03:22
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Курильских островах.
Обновлено вчера в 12:54
Здоровье

Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321

Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Баскетбол

Михаил Прохоров продал клуб НБА «Бруклин Нетс» за 2,35 млрд долларов

Обновлено в 10:20
Происшествия

На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар

Обновлено в 07:33
Происшествия

ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства

В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Политика

В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса

Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Происшествия

Самолет Москва-Уфа не смог вылететь из-за попавшей в двигатель птицы

Обновлено в 07:54
Кино

Минкультуры поддержит 13 фильмов режиссеров-дебютантов

Обновлено в 05:32
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика

Лолита раскритиковала политику Зеленского

Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Политика

Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении

Обновлено в 11:02
Общество

Instagram Бузовой требуют заблокировать после скандального видео

Страницу в соцсетях телеведущей Ольги Бузовой, которая облизывая тарелку назвала себя блокадницей, могут заблокировать.
Обновлено в 04:25
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться

Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика

Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Футбол

«Уфа» расторгла контракт с Ванеком

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Культура

В Москве спилили знаменитое дерево из сериала «Бригада»

Обновлено в 08:23
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:51
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном

Обновлено вчера в 22:07
Экономика

Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян

Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Здоровье

В РФ вырос возраст вступления в брак

Обновлено в 07:59
Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
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