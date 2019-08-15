Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евро

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