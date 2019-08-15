Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 15 августа в 04:06
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
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Рубль с утра корректируется «в плюс» к доллару и евро. Растут и биржевые индексы
Интересантвчера в 03:14
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:51, Ашберн
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено вчера в 08:21
Общество
Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе
Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
В России выросла выручка малых предприятий
Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Баскетбол
Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа
Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza
Обновлено вчера в 15:03
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол
«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено вчера в 14:45
Теннис
Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению
Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено 15 августа в 09:07
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Космос
Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды
Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия
Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле
На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели.
Обновлено 15 августа в 01:27