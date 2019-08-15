Финансы

Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 15 августа в 04:06

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
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Доллар подешевел до 66,02 рубля

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Рубль снижается к доллару и евро на ослаблении темпов роста нефтяных цен

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Lenta.ru15 августа в 11:25
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Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ

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Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

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Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено вчера в 08:21
Общество

Дождь и до 21 градуса тепла ожидаются в субботу в Московском регионе

Пасмурная и дождливая погода ожидается в субботу в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:05
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика

В России выросла выручка малых предприятий

Объем выручки малых предприятий за год вырос на 25 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено вчера в 10:32
Политика

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено вчера в 04:38
Политика

В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Кино

Скончался голливудский актер Питер Фонда

Обновлено вчера в 23:03
Баскетбол

«Сан-Антонио» выведет из обращения игровой номер Тони Паркера

Обновлено в 00:35
Баскетбол

Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения голеностопа

Форвард «Рокетс» Пи Джей Такер не сыграет за сборную США из-за повреждения левого голеностопа.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия

Фамилии полицейских, которые дали объяснения о задержании избитой на акции Дарьи Сосновской, опубликовала Baza

Обновлено вчера в 15:03
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол

«Барселона» потерпела поражение в первом матче Примеры от «Атлетика»

Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика

Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии

Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено вчера в 19:04
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено вчера в 14:45
Теннис

Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев сыграли в ¼ финала турнира в Цинциннати (США).
Обновлено вчера в 20:23
Авто

Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению

Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено 15 августа в 09:07
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено вчера в 19:31
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США

Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Космос

Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды

Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

Росавиация: А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле

На взлете, после отрыва от взлетно-посадочной полосы, самолет столкнулся со стаей чаек, которые попали в двигатели.
Обновлено 15 августа в 01:27
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