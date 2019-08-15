Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт вчера в 04:06
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже дорожает к доллару США и евро.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Кино
Disney показал собак-актеров из ремейка «Леди и Бродяги»
Компания Disney опубликовала фото собак, которые исполнили роли Леди и Бродяги в ремейке мультфильма.
Обновлено в 01:02
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
Росавиация: А321 при взлете столкнулся со стаей чаек в Подмосковье
Обновлено вчера в 01:04
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ ранен мирный житель Горловки
Мирный житель поселка Зайцево на севере Горловки ранен в результате обстрела со стороны украинской армии.
Обновлено вчера в 13:15
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Футбол
Игорь Лещук: «Нам по силам обыграть „Локомотив“. Главное, не делать глупых ошибок»
Главное, не делать глупых ошибок и реализовывать свои моменты, — сказал Лещук в комментарии «Известиям».
Обновлено в 03:42
Транспорт
Выпуск новых госзнаков для транспортных средств перенесён на 2020 год
МВД России сообщает о переносе сроков введения нового вида регистрационных знаков для транспортных средств на 2020 год.
Обновлено в 04:37
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Армия и оружие
В России рассказали о крупнейших атомных подлодках
Проект 941 («Тайфун» по классификации НАТО) записан в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная атомная подводная лодка.
Обновлено в 04:40
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Роскачество учит распознавать фальшивые отзывы в интернете
Как не отличить «фейковые» отзывы от настоящих, советуют специалисты Роскачества.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»
Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51
Футбол
Азар купил особняк в Мадриде почти за 11 миллионов евро
Обновлено в 02:41
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Финансы
Дивдоходность «АЛРОСА» может выйдет на уровень 5,3%
"АЛРОСА" в понедельник, 19 августа, представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО.
Обновлено в 04:00
Игры
Epic Games открывает собственную студию в Кёльне
До Gamescom 2019 остаются считанные дни, и надо признать, что Epic Games выбрала отличное время для анонса: компания открывает собственную игровую студию.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено вчера в 10:32
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Технологии
Геоданные со спутников начнут продавать
Обновлено в 02:56