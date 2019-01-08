На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 66,80 рубля.

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель

Политика Политика Лукашенко пригрозил России потерей союзника Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не утрировать и прекратить обсуждать проблемы по потерям бюджета из-за налогового манёвра в Российской Федерации.

Музыка Музыка Милонов раскритиковал Шнурова за мат Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова.

Общество Общество Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Экономика Экономика Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии.

Политика Политика Производитель МС-21 признал трудности выпуска самолетов из-за санкций Накануне СМИ сообщили, что американские санкции в отношении «Аэрокомпозита» и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина» помешали поставкам из США и Японии материалов для композитного «черного крыла» самолета МС-21.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.

Общество Общество Глава Amazon объявил о разводе с супругой Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.

Политика Политика Додон пожаловался Медведеву на российские санкции против Украины Президент Молдавии Игорь Додон направил письмо премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на трудности, к которым привело введение Москвой запрета на импорт товаров с Украины.

Происшествия Происшествия В Омске фельдшер «скорой» обвинила двух врачей в изнасиловании В Омске проводится проверка по факту заявления 40-летней женщины-фельдшера об изнасиловании двумя врачами.

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Общество Общество Школьникам предложили запретить приносить еду из дома В рамках проекта рассматривается запрет для учащихся приносить в школу блюда, приготовленные дома.

Происшествия Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.

Происшествия Происшествия Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой Конфликт разгорелся из-за того, что молодые люди сказали мужчине, что у него женская сумка, и стали подшучивать над его ориентацией.

Армия и оружие Армия и оружие В США объяснили «молчание» России про С-500 The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.

Политика Политика В Госдуму внесен закон о запрете передачи Курил В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект «О территориальных претензиях к РФ со стороны Японии», который запрещает передачу Курильских островов другим странам.

Политика Политика Томос об автокефалии вернулся на Украину Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.

Политика Политика Медведев прокомментировал создание альтернатив иностранному ПО Создание альтернатив иностранному программному обеспечению не означает, что Россия собирается встать на путь изоляции, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.

Финансы Финансы Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.

Политика Политика ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

Религия Религия Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.

Происшествия Происшествия Власти Москвы рассказали, когда устранят аварию на Тушинском тоннеле Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил о том, что движение по Тушинскому тоннелю восстановят к пятнице.

Космос Космос Роскосмос назвал причину переноса запуска лунных станций В июне научный руководитель института РАН Лев Зеленый сообщал, что запуск станции «Луна-25» откладывается не по техническим причинам или недостатка средств, а по баллистическим условиям совершения посадки.

Армия и оружие Армия и оружие Временный глава Пентагона нецензурно обругал F-35

Политика Политика Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.

Космос Космос Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.

Футбол Футбол РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС Российская Премьер-Лига (РПЛ) приняла решение выдвинуть председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова в качестве кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Общество Общество За продажу поддельных лекарств в интернете посадят в тюрьму Ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок будет усилена и дифференцирована.