Финансы
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро
Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евроRT на русском02:02
На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара вырос на 6 копеек — до 66,80 рубля.
RT на русском02:02
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Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Финансы
Криптовалюты валятся после сообщений об атаке на Ethereum Classic
Основные криптовалюты в четверг резко падают в цене после сообщения о хакерской атаке на сеть Ethereum Classic.
Обновлено в 03:28
Финансы
Эксперты отметили рост декларирующих зарубежные активы богатых россиян
Более 50% состоятельных россиян в 2018 г. уведомили налоговые органы о своих счетах в зарубежных банках и контролируемых иностранных компаниях.
Обновлено в 03:07
Финансы
Чиновникам Калмыкии повысили оклады
Размеры месячных окладов чиновников Республики Калмыкия увеличены в 1,05 раза с 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:36
Финансы
Нефть возвращает спекулятивный статус
"Черное золото" стремительно возвращает себе спекулятивный статус.
Обновлено вчера в 10:00
Финансы
Reuters: впервые за год инвесторы покупают азиатские валюты
Впервые с начала прошлого года инвесторы с оптимизмом оценивают перспективы валют азиатских стран, следует их результата опроса, проведенного агентством Reuters.
Обновлено в 03:53
Финансы
Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу
Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.
Обновлено вчера в 14:39
Финансы
Долг Молдовы перед международными кредиторами вырос на 2,7%
За январь-сентябрь 2018 года долг Молдовы перед международными кредиторами увеличился на 2,7%, до $1 млрд 382,52 млн.
Обновлено в 00:53
Финансы
В 2018 году рост международных валютных резервов Грузии составил 8,2%
Международные валютные резервы Грузии в 2018 году увеличились на 8,2%, или на $250,5 млн - до $3 млрд 289,8 млн, сообщает Национальный банк республики.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
Банк России одолжил 160 млрд рублей
8 января Банк России одолжил банкам 150,2 млрд рублей в рамках операций репо по фиксированной ставке, а 9 января добавит еще 10 млрд рублей.
Обновлено в 00:50
Финансы
Белорусы продолжают продавать валюту
Напомним, белорусы третий год подряд продолжают продавать валюту, в том числе накопленные депозиты, стремясь сохранить потребление при снижении уровня доходов.
Обновлено вчера в 06:36
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн
В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Обновлено вчера в 02:59
Финансы
Россия и Китай расширяют взаиморасчеты в нацвалютах
В ноябре 2017 года стороны провели валютный своп на 150 млрд юаней и 1,3 трлн рублей, что расширило возможности взаиморасчетов в нацвалютах.
Обновлено вчера в 01:45
Финансы
Начало года стало удачным для рубля
8 января котировки нефти продолжили рост, и к вечеру стоимость Brent достигала $58,15 (+1,5%). Неплохое начало года подсластил и факт нахождения доллара под давлением других валют и активов на мировой арене.
Обновлено 08 января в 23:07
Финансы
ЦБ Швейцарии получил крупный убыток в 2018 г. после прибыли годом ранее
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) получил крупный убыток в 2018 году после зарегистрированной годом ранее рекордной прибыли в размере 54,4 млрд швейцарских франков (свыше $55 млрд).
Обновлено вчера в 08:09