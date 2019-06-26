Финансы
Российская валюта укрепляется к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:37
Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро. Так, согласно данным Московской биржи, к 10:15 мск доллар стал дешевле на 1 копейку, уменьшившись в цене по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 62,825 рубля, а европейская валюта подешевела на 4 копейки и стоила 71,39 рубля.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 15:55, Вашингтон
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