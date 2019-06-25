Финансы
Рубль в июле: позитива станет еще большеРоссийская газета вчера в 23:00
Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Политика
В делегации Украины допустили приостановку участия в ПАСЕ
После возвращения российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) делегация Украины может приостановить свое участие в ПАСЕ, сообщила "Интерфакс-Украина" исполняющая обязанности председателя комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.
Обновлено вчера в 21:31
Общество
Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей
Депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Борис Джонсон оценил реакцию Запада на инцидент в Солсбери
Экс-глава Форин оффиса и фаворит борьбы за пост британского премьер-министра Борис Джонсон заявил, что Лондон не ожидал такой солидарности западных стран на дело бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Происшествия
Усольчанка отдала мошеннику 1,6 миллиона рублей ради чемодана с евро
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, женщина взяла деньги в долг, оформила кредиты в банке и перевела 1,6 миллиона рублей на банковский счёт интернет-друга.
Обновлено в 00:46
Общество
Министр образования Хакасии приписала «Горе от ума» Радищеву
Обновлено в 02:17
Экономика
Аэропорты Бразилии передадут в частные руки
Правительство Бразилии до 2022 года планирует провести передачу 44 аэропортов страны в управление частным инвесторам.
Обновлено в 00:37
Политика
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Apple выпустила публичные бета-версии iOS 13 и iPadOS
Заметим, что бета-версии традиционно являются менее стабильными относительно финальных версий ОС.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» с КР «Калибр» на борту прибыл на Кубу
На борту российского фрегата «Адмирал Горшков» в качестве вооружения – 16 крылатых ракет, подлётное время которых от порта Гаваны до побережья Флориды составляет всего несколько минут.
Обновлено вчера в 23:19
Гаджеты
Микро-ПК Raspberry Pi 4 справится с офисными задачами
Усовершенствования означают, пишет The Verge, что Raspberry Pi 4 в максимальной конфигурации с 4 ГБ памяти теперь можно использовать, как замену бюджетному офисному ПК.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
СМИ: семья следователя из дела Голунова связана с заводом, незаконно сбывавшим драгметаллы
Члены семьи полковника полиции, руководившего задержанием журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сотрудничали с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», который был замешан в уголовном деле о незаконном обороте драгметаллов.
Обновлено вчера в 23:12
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Стало известно, сколько тратят чиновники в ходе зарубежных поездок
Минпромторг в 2016-2017 годах потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных поездок минимум 19,2 миллиона рублей, а министр промышленности Денис Мантуров селился в 5-звездочных отелях, выбирая номера президент-класса.
Обновлено в 00:16
Экономика
Ростовский «Ростсельмаш» может остановить работу завода
Ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш» в случае отсутствия в дальнейшем государственной поддержки в скором времени может приостановить работу и как следствие — сократить штат.
Обновлено в 02:48
Общество
В Екатеринбурге выпускница гимназии набрала 400 баллов на ЕГЭ
Девушка набрала максимальный балл по физике, информатике, математике и русскому языку Выпускница гимназии № 9 в Екатеринбурге Анастасия Пределина набрала 400 баллов по итогам ЕГЭ, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
В России в целях борьбы с безработицей среди молодёжи может появиться национальный шорт-лист рабочих профессий, по которым остро не хватает специалистов.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено вчера в 06:41