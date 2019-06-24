Рубль в июле: позитива станет еще большеРоссийская газета вчера в 23:00

Цена на нефть оказывала рублю поддержку, подорожав в течение первых двух декад июня на 6,7 процента, до 64,58 доллара за баррель, хотя на апрельские уровни так и не вышла.

Рубль в июле: позитива станет еще больше

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