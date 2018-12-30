Финансы

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
РБК
01:04

Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.
РБК01:04
с чего всё началось

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
РБК01:04

Подробнее о событии

За 2018 год рубль подешевел на 20%

URA.Ru08:07

В 2019 году медленная девальвация рубля продолжится — эксперт

REGNUMвчера в 04:16

Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году

РБК04:49

Рубль за год потерял более 21% стоимости

Московский Комсомолец03:19

Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости

Эхо Москвы03:04

За 2018 год российский рубль ослабел на 20%

Росбалт05:45

Аналитики ставят на укрепление рубля в начале 2019 года

Банки.рувчера в 00:30
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Общество

Умер замглавы Минтранса Сергей Аристов

"Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжелой болезни ушел из жизни Сергей Алексеевич Аристов - статс-секретарь - заместитель министра транспорта Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства Министр транспорта Евгений Дитрих выразил соболезнования родным и близким покойного.
Обновлено в 18:37
Происшествия

Подозреваемый в убийстве клиентки Blablacar признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве 29-летней москвички, которая взяла его попутчиком через сервис BlaBlaCar, признал свою вину.
Обновлено в 17:11
Армия и оружие

Сенатор США сообщил о намерении Трампа замедлить вывод войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп распорядился замедлить вывод войск из Сирии, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с ним.
Обновлено в 20:05
Политика

Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Обамы

Бывший президент США Барак Обама возвел вокруг своего дома в Вашингтоне забор высотой 10 футов (около 3 м) ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам также нужен высокий физический барьер на границе с Мексикой для охраны страны.
Обновлено в 17:44
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Политика

Решение США о выходе из ЮНЕСКО вступило в силу

Решение Соединенных Штатов о выходе из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), о котором было объявлено в октябре 2017 года, вступило в силу в понедельник в соответствии с уставом организации.
Обновлено в 16:03
Происшествия

В США лев выбрался из загона и убил человека

Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Великобритания откроет военные базы в Азии и Карибском регионе

После выхода из состава ЕС, Великобритания планирует открыть свои военные базы в Азии и в Карибском регионе.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге

Видео происшествия опубликовало издание 78.ru. По информации «Фонтанки», пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Обновлено в 14:31
Политика

В ссорах Украины и Польши нашли «российское яблоко раздора»

Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица в интервью "Укринформу" заявил, что Россия подбросила Украине и Польше "яблоко раздора".
Обновлено в 10:56
Политика

Свидетельствовавшая против Улюкаева чиновница стала замминистра

Чиновница Минэкономразвития Оксана Тарасенко, которая выступала свидетелем обвинения на процессе против экс-главы ведомства Алексея Улюкаева, пошла на повышение.
Обновлено в 12:53
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено в 13:21
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова отправилась в Ирак для эвакуации 30 российских детей, находящихся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями.
Обновлено в 10:16
Общество

Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки

Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Задержан попутчик пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

По данным следствия, 23 декабря девушка на автомобиле Audi выехала из Москвы в Тулу с попутчиком, которого нашла через специальный сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Французский заключенный сбежал из тюрьмы по веревочной лестнице

Веревочная лестница помогла заключенному французской тюрьмы «Френ» совершить побег. Об этом сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 19:15
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение

Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Экономика

В Киеве испугались тяжёлых последствий санкций России

«В 2019 году следует ожидать общего падения украинского экспорта в РФ приблизительно на 20%, если не будут введены новые санкции (12% падения от санкций + 8% общего тренда)», - написал эксперт на своей странице в Facebook, уточнив, что совокупные потери составят один миллиард долларов.
Обновлено в 20:29
Армия и оружие

Украина намерена закупить до 20 наименований нового вооружения

Украина закупит до 20 наименований вооружения, которого еще нет в вооруженных силах, большинство будет украинского производства, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак во время поездки во Львовскую область в воскресенье.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В США неизвестный обстрелял машину с детьми

В автомобиле, который обстрелял неизвестный, находилась мать с четырьмя несовершеннолетними детей.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

National Interest сравнил легендарные танки Т-34 и «Шерман»

В своей статье автор сравнивает сильные и слабые стороны Т-34, M4 Sherman, а также британского танка Cromwell.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний комплекса «Авангард»

Минобороны опубликовало новые кадры испытаний российского гиперзвукового комплекса "Авангард".
Обновлено в 05:41
Общество

Цискаридзе назвал разницу между балетными школами Москвы и Петербурга

Ректор Академии имени Вагановой заявил, что "глупо" вести разговоры о различиях петербургской и московской балетными школами.
Обновлено в 19:05
Транспорт

МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей

МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Политика

На Украине доля украинского языка в эфире телеканалов достигла 92%

92% достигла доля украинского языка в эфире телеканалов на Украине.
Обновлено в 13:33
Общество

Британские ученые выяснили последствия отказа от алкоголя на месяц

Британские ученые из Университета Сассекса провели исследование о влиянии на организм человека отказа от алкоголя на месяц.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия

В Канаде поезд протаранил автомобиль

В Канаде товарный поезд протаранил легковой автомобиль, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CTV.
Обновлено в 18:00
Спорт

Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»

Российский спортсмен Сергей Устюгов стал победителем лыжной гонки раздельным стартом на дистанции 15 км свободным стилем в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» 2019 в итальянской коммуне Тоблах, сообщил ТАСС в воскресенье, 30 декабря.
Обновлено в 10:20
Политика

Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
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