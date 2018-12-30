Финансы

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
РБК
01:04

Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.
РБК01:04
с чего всё началось

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.
РБК01:04

Подробнее о событии

За 2018 год российский рубль ослабел на 20%

Росбалт05:45

Все валюты развивающихся стран подешевели. Что ждет рубль в 2019 году

РБК04:49

Рубль за год потерял более 21% стоимости

Московский Комсомолец03:19

Рубль потерял за уходящий год почти 20% стоимости

Эхо Москвы03:04

Стало известно, на сколько подешевел рубль к доллару и евро за весь год

БИЗНЕС Online02:32

В 2019 году медленная девальвация рубля продолжится — эксперт

REGNUMвчера в 04:16

Аналитики ставят на укрепление рубля в начале 2019 года

Банки.рувчера в 00:30
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Финансы

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%

Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:20
Финансы

Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период

Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы

Для жителей Дальнего Востока маткапитал вырастет на 130 тысяч рублей

Для жителей Дальнего Востока материнский капитал увеличат на 130 тысяч рублей в целях стимулирования рождаемости.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы

Год без IPO: вернутся ли российские компании на Московскую биржу

Впервые за последнее десятилетие российские компании не смогли провести ни одного IPO за год.
Обновлено в 06:01
Финансы

ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы

Биржа Kraken открыла торговлю Bitcoin Cash и XRP за доллары и евро

Торговая платформа Kraken сегодня открыла пары Bitcoin Cash и XRP с возможностью покупки активов за евро и доллары.
Обновлено в 05:14
Финансы

Аналитики не ожидают усиления рубля в январе

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:09
Финансы

Покупку акций банков стоит отложить

Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы

ЦБ установил новогодний курс рубля

Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено вчера в 04:39
Финансы

Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге

"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено вчера в 03:26
Финансы

ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег

Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено 28 декабря в 12:53
Финансы

Торги на фондовых рынках Европы проходят на подъеме

Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы существенно повышаются в ходе сегодняшних торгов.
Обновлено 28 декабря в 05:56
Финансы

Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины

Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Обновлено 27 декабря в 19:29
Финансы

ЦБ проведёт стресс-тестирование ипотечных рынков

Банк России намерен провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования.
Обновлено 27 декабря в 13:39
Финансы

В Госдуме приняли закон о сокращении процентной ставки по микрозаймам

Депутаты Госдумы значительно сократили процентные ставки по займам до зарплаты.
Обновлено 28 декабря в 08:47
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