Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

с чего всё началось

Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

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