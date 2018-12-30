Финансы
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости
Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимостиРБК01:04
Пиковых за 2,5 года значений обвал рубля достигал в сентябре — до 70,5 руб./долл. и 81,8 руб./евро.
РБК01:04
Оценить
19 человек отреагировали
с чего всё началось
Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.РБК01:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Финансы
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Финансы
Для жителей Дальнего Востока маткапитал вырастет на 130 тысяч рублей
Для жителей Дальнего Востока материнский капитал увеличат на 130 тысяч рублей в целях стимулирования рождаемости.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы
Год без IPO: вернутся ли российские компании на Московскую биржу
Впервые за последнее десятилетие российские компании не смогли провести ни одного IPO за год.
Обновлено в 06:01
Финансы
ЦБ повысил оценку внешнего долга РФ на 1 октября до $470,2 млрд
Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября 2018 года ниже - на уровне $467,1 млрд.
Обновлено вчера в 08:24
Финансы
Биржа Kraken открыла торговлю Bitcoin Cash и XRP за доллары и евро
Торговая платформа Kraken сегодня открыла пары Bitcoin Cash и XRP с возможностью покупки активов за евро и доллары.
Обновлено в 05:14
Финансы
Аналитики не ожидают усиления рубля в январе
Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов считает, что торговая конфронтация между Вашингтоном и Пекином, слабые показатели европейской экономики и замедление темпов роста прибыли американских компаний будут основными темами в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:09
Финансы
Покупку акций банков стоит отложить
Банковский сектор в 2018 году показал рост по прибыли в 1,7 раза.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы
ЦБ установил новогодний курс рубля
Центральный Банк РФ установил курсы валют, которые будут действовать в течение всех новогодних праздников.
Обновлено вчера в 04:39
Финансы
Глава Минэкономики Казахстана назвал причины падения тенге
"Прогноз социально-экономического развития на следующий год забит на уровне 370 тенге", - цитирует Сулейменова Спутник - Казахстан.
Обновлено вчера в 03:26
Финансы
ЦБ РФ провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег
Банк России провел первую секторальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
Обновлено 28 декабря в 12:53
Финансы
Торги на фондовых рынках Европы проходят на подъеме
Ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы существенно повышаются в ходе сегодняшних торгов.
Обновлено 28 декабря в 05:56
Финансы
Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины
Внешний долг Украины за время сотрудничества с Международным валютным фондом не сократился, а вырос на $13 миллиардов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
Обновлено 27 декабря в 19:29
Финансы
ЦБ проведёт стресс-тестирование ипотечных рынков
Банк России намерен провести стресс-тестирование рынков ипотечного и потребительского кредитования.
Обновлено 27 декабря в 13:39
Финансы
В Госдуме приняли закон о сокращении процентной ставки по микрозаймам
Депутаты Госдумы значительно сократили процентные ставки по займам до зарплаты.
Обновлено 28 декабря в 08:47