Рубль за 2018 год потерял 21,1% стоимости к доллару и 15,5% — к евро.

с чего всё началось

Аналитики «ВТБ Капитал» прогнозируют среднегодовой курс рубля на уровне 68,4 руб. за долл. и 77,3 руб. за евро, на конец 2019 года — 69,1 руб. за долл. и 77,4 руб. за евро. "БКС Премьер" ожидает два сценария развития событий для рубля.

Рубль в 2018 году потерял почти 20% стоимости

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