Финансы
Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31
Торговая сессия 29 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.
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Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии
В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика
Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына
50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Актрису Елену Корикову обокрали в Москве
Российскую актрису Елену Корикову обокрали возле торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве.
Обновлено в 04:13
Политика
Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова
Обновлено в 08:19
Экономика
С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары
Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Обновлено в 05:28
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Экономика
Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей
Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Общество
В Крыму родились редкие белые львята
Пара редких белых львят родилась в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Обновлено в 07:32
Технологии
Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов
Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
В Саратове презентовали проект фонтана на проспекте Кирова
В администрации Саратова 29 марта показали проект фонтана, который появится на проспекте Кирова в рамках благоустройства территории.
Обновлено в 07:01
Происшествия
СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings
Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Экономика
«Россети» рассказали о кадровых перестановках
29 марта группа компаний «Россети» опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.
Обновлено в 07:27
Финансы
Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие
СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов
Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Технологии
В России создана нейросеть, заполняющая резюме соискателя по его фото
Нейросеть для найма Сервис по поиску работы Superjob создал нейросеть, которая способна автоматически заполнять резюме соискателя, анализируя только его фото.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Общество
Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл
Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50