Финансы

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31

Торговая сессия 29 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.
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Банк России понизил курсы доллара и евро

News.ru06:36

Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

Интерфакс03:19

Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45

Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Вести.Финанс03:21

Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро

Росбалт03:51

Рубль растет на открытии торгов

Газета.Ru03:17

Официальный курс евро на пятницу вырос до 72,89 рубля

РИА Новостивчера в 06:10
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Экономика

Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных

По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Политика

В Кремле прокомментировали ситуацию в Ингушетии

В Кремле считают, что ситуация в Ингушетии требует внимания, следят за происходящим в республике, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:34
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Москвичка прожила месяц в квартире с телом умершего сына

50-летняя женщина целый месяц жила в квартире с телом умершего сына.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Актрису Елену Корикову обокрали в Москве

Российскую актрису Елену Корикову обокрали возле торгового центра «Мега Теплый Стан» в Москве.
Обновлено в 04:13
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Путин поддержал кандидатуру Кувшинникова

Обновлено в 08:19
Экономика

С апреля изменятся правила ОСАГО, пенсии и льготные товары

Изменен список товаров, облагаемых льготной ставкой НДС С 1 апреля будет обновлен перечень продовольственных и детских товаров, облагаемых НДС по льготной ставке 10 процентов при ввозе в Россию.
Обновлено в 00:00
Экономика

Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино

Обновлено в 06:18
Общество

Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей

Обновлено в 05:28
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват

Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

На территории пяти регионов ЮВО прошли учения артиллеристов

Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце

Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Экономика

Годовая выручка «Россетей» впервые в истории превысила триллион рублей

Объём выручки предприятий группы «Россети» по итогам работы в 2018 году составил 1021,6 млрд рублей по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО).
Обновлено в 06:31
Общество

В Крыму родились редкие белые львята

Пара редких белых львят родилась в крымском сафари-парке "Тайган", сообщил РИА Новости директор зверинца Олег Зубков.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено в 02:47
Технологии

Роскомнадзор добрался до VPN-сервисов

Роскомнадзор впервые потребовал от владельцев VPN-сервисов подключиться к государственной информационной системе (ФГИС) для ограничения доступа к запрещенным сайтам.
Обновлено вчера в 16:32
Общество

В Саратове презентовали проект фонтана на проспекте Кирова

В администрации Саратова 29 марта показали проект фонтана, который появится на проспекте Кирова в рамках благоустройства территории.
Обновлено в 07:01
Происшествия

СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings

Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Экономика

«Россети» рассказали о кадровых перестановках

29 марта группа компаний «Россети» опубликовала результаты по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2018 год.
Обновлено в 07:27
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

СБУ нашла среди украинских радикалов российских диверсантов

Экстремисты якобы были завербованы спецслужбами РФ и действовали под видом «Украинской повстанческой армии», запрещенной в России.
Обновлено в 05:07
Технологии

В России создана нейросеть, заполняющая резюме соискателя по его фото

Нейросеть для найма Сервис по поиску работы Superjob создал нейросеть, которая способна автоматически заполнять резюме соискателя, анализируя только его фото.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях

Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой

Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Общество

Медведев поручил разработать меры по возвращению в Россию молодых специалистов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал руководство IT-компаний продумать систему мотивации для возвращения молодых специалистов на родину.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
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