Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31

Торговая сессия 29 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

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