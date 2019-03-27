Финансы

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31

Торговая сессия 29 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.
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Рубль вырос к доллару и евро на старте торгов в пятницу

Интерфакс03:19

Рубль растет на открытии торгов

Газета.Ru03:17

Доллар и евро подорожали на 50 копеек

Ведомости27 марта в 07:19

Доллар подешевел на 7 копеек

Финмаркет04:45

Центробанк сказал, каким будет курс доллара 29 марта

Свободная Прессавчера в 05:38

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

News.ru03:31

Курсы доллара и евро подорожали на открытии торгов

Телеканал 360°26 марта в 06:04
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Политика

Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы

Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.
Обновлено в 06:30
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни

Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации назвали самые распространенные среди россиян венерические болезни.
Обновлено в 08:19
Происшествия

В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России

В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве

На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено вчера в 21:50
Футбол

«Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards

28 марта состоялось награждение лауреатов премии в области спортивного бизнеса по версии Sport Business Awards.
Обновлено в 08:26
Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Общество

Юлия Началова оказалась одной из самых низкооплачиваемых певиц России

Обновлено в 09:10
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.
Обновлено в 07:54
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл

Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.
Обновлено в 01:50
Экономика

Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9%

Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.
Обновлено в 08:41
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Общество

Великобритания повысит стоимость виз

Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Лавров начал переговоры с главой МИД Турции с шутки про танцы

Обновлено в 05:04
Спорт

Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

ВСУ продвигаются вперёд и окапываются в районе Горловки

Обновлено в 06:19
Хоккей

Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов

Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 04:52
Экономика

Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ

Обновлено в 08:07
Футбол

«Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год

Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).
Обновлено в 07:34
Происшествия

СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings

Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.
Обновлено в 05:57
Авто

УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа»

Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.
Обновлено в 06:44
Происшествия

СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области

Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Хабаровске зарезали семью с младенцем

Обновлено в 03:54
Кино

Умерла французский режиссер Аньес Варда

В ночь с четверга на пятницу из-за осложнений от рака в возрасте 90 лет умерла французский режиссер, сценарист и продюсер Анес Варда.
Обновлено в 07:50
Кино

В России экранизировали рассказ Стивена Кинга «Пустите детей»

Обновлено в 07:45
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