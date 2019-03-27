Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торговNews.ru 03:31

Торговая сессия 29 марта демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро.

Рубль уверенно растёт к доллару и евро на открытии торгов

Политика Путин обеспокоен вмешательством ряда стран в дела Венесуэлы Президент РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза страны выразили обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы.

Здоровье Минздрав назвал самые распространенные венерические болезни Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации назвали самые распространенные среди россиян венерические болезни.

Происшествия В случае ЧП Норвегии придется положиться на помощь России В случае чрезвычайной ситуации Норвегия будет вынуждена положиться на помощь российских спасателей.

Происшествия Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.

Футбол «Открытие Арена» признана стадионом года по версии Sport Business Awards 28 марта состоялось награждение лауреатов премии в области спортивного бизнеса по версии Sport Business Awards.

Происшествия Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе Все участники британской группы Her's погибли в США. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте музыкального лейбла Heist Or Hit.

Финансы Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.

Шоу-бизнес Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл Принца Гарри предупреждали о вздорном характере Меган Маркл По слухам, герцогиня Сассекская обладает тяжелым нравом.

Экономика Группа «Россети» в 2018 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 2,9% Группа компаний "Россети" по итогам 2018 года получила 124,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 2,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета группы.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Общество Великобритания повысит стоимость виз Великобритания с 29 марта повысит стоимость многократных въездных виз для туристических и бизнес-поездок, сообщил в четверг, 28 марта, департамент иммиграционного контроля правительства Соединенного Королевства.

Спорт Сотникова рассказала о конфликте Медведевой и Тутберидзе Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова поделилась мнением о возможном конфликте фигуристки Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе, отметив, что со стороны все выглядело очень дружелюбно.

Хоккей Сечин поцеловал Тимченко на глазах у Шойгу и хоккейных фанатов Все произошло на глазах у сотен хоккейных фанатов, а также министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Экономика Медведев уверен, что дело Калви связано с конфликтом акционеров Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что у него нет точной информации по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, но выразил уверенность, что оно связано с конфликтом акционеров.

Футбол «Челси» предложил Хадсон-Одои зарплату в £5 млн в год Лондонский футбольный клуб «Челси» предложил 18-летнему полузащитнику Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой £5 млн в год ($6,5 млн).

Происшествия СК начал проверку после возгорания кресла на борту самолета Red Wings Ранее представитель авиакомпании Red Wings сообщил РИА Новости, что во вторник самолет, следовавший рейсом Екатеринбург-Анталья, загорелся при наборе высоты, бортпроводники обнаружили тление обшивки сиденья и ликвидировали возгорание огнетушителем, после чего воздушное судно продолжило полет.

Авто УАЗ «Пикап» появится в продолжении сериала «Молодой Папа» Как стало известно Daily-Motor.Ru, российская машина появится в сериале в качестве автомобиля, который будет возить главу католической церкви в его официальных поездках.

Происшествия СК возбудил дело после гибели солдата в Тверской области Военные следователи Следственного комитета (СК) возбудили уголовное дело по факту гибели военнослужащего, сбежавшего из воинской части № 51592 в Тверской области.