Курс рубля в начале дня укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 13 копеек – до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.

Рубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов

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