Финансы
ПРАЙМРубль уверенно растет к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале дня укрепляется к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск понедельника снижается на 13 копеек – до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:23, Вашингтон
Футбол
Арсенал — Тоттенхэм 2:2
«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в матче чемпионата Англии. Дерби Северного Лондона завершилось вничью со счётом 2:2.
Metaratings вчера в 13:23
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Президент Владимир Путин прибыл в Иркутскую область.
ТАСС 03:41
Политика
США и Китай повысили ставки в торговой войне
США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны.
Lenta.ru вчера в 07:36
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Энергетика
Погрузка на сети РЖД в августе выросла на 0,2%
Погрузки на сети "Российских железных дорог" (РЖД) в августе 2019 года увеличилась на 0,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и составила 109 млн т, говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:17
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Политика
Дочь Назарбаева переизбрали председателем сената Казахстана
РИА Новости 02:55
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru вчера в 14:29
Космос
Индия создает глубоководный аппарат на трех человек для изучения океанских глубин
Наряду с первым национальным космическим кораблем "Гаганьян" ("Небесный корабль"), который планируется отправить на орбиту к 2022 году, индийские ученые начали работу и над обитаемым глубоководным аппаратом.
ТАСС 02:27
Происшествия
Росгвардия проверит видео с грубым задержанием мужчины в Новосибирске
Росгвардия в Новосибирске организовала служебную проверку после появления видео, на котором сотрудник службы с использованием силового приема повалил на землю прохожего, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального управления Росгвардии.
РИА Новости 03:57
Происшествия
В Брянской области умер избитый полицейским подросток
По данным агентства «Брянские новости», конфликт между майором Денисом Тереховым и подростком произошел возле местного кафе, сотрудник правоохранительных органов был в состоянии алкогольного опьянения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Хоккей
КХЛ. «Нефтехимик» стартует матчем в Минске
"Нефтехимик" в 19.10 встретится в гостях с минским "Динамо", нижегородское "Торпедо" сыграет против московских "динамовцев".
Реальное время 00:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала своего подросшего сына
Регина Тодоренко показала собственного подросшего сына возрастом 9 месяцев.
OAnews 03:15
Политика
Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.
РБК вчера в 23:32
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ 31 августа в 17:29
Футбол
Сегодня в Европе закрывается трансферное окно
Сегодня в европейских чемпионатах завершается трансферный период. В частности, речь об Испании, Италии, Германии и Франции, а также России.
Sports.ru 03:15
Общество
В Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в Лене
В Якутске введен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена и угрозы устойчивому водоснабжению.
РБК вчера в 22:57
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Общество
Сотни учащихся в Гонконге бойкотировали занятия из-за протестов
Несколько сотен школьников и студентов бойкотируют сегодняшние занятия в Гонконге, присоединившись к протестным акциям, передает ТАСС.
Коммерсантъ 04:12
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Политика
«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге
Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Финансы
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Происшествия
В колонии Новосибирска заключенному разорвали зашитый после пыток рот
Один из заключенных новосибирской исправительной колонии ИК-18 зашил себе рот в знак протеста против пыток, но ему его разорвали представители администрации учреждения, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на жену мужчины.
Московский Комсомолец 03:34
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Армия и оружие
Индийские летчики испытали российский истребитель МиГ-35
Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 станет одним из конкурсантов объявленного индийским минобороны тендера.
Военное дело вчера в 06:09