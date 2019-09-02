Финансы
РИА НовостиОфициальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК 07:52
Общество
В Сети появилось видео урагана «Дориан»
Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости вчера в 13:25
Музыка
Тюменцы в составе грандиозного хора исполнили гимн России
Тюменская область сегодня вчера в 21:32
Интернет
Вирусное deepfake-приложение обвинили в нарушении конфиденциальности
Приложение ZAO, использующее технологию deepfake, возглавило рейтинг популярности на iOS в Китае вскоре после релиза.
News.ru 07:20
Музыка
Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе
Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.
iReactor вчера в 22:16
Политика
Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна
Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:04
Политика
Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко
РИА Новости 07:00
Шоу-бизнес
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде
Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 07:09
Общество
Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов
Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации в понедельник.
Интерфакс 06:24
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Происшествия
В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты
Российская газета 08:18
Политика
Австралия заинтересовалась секретными доказательствами по делу МН17
Австралия высказала заинтересованность в рассмотрении новых доказательств детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17.
ФедералПресс 04:31
Авто
Японский авторынок в августе продемонстрировал рост
Goroday.ru 07:54
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК вчера в 17:00
Политика
Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине
Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине.
Взгляд.ру 05:14
Здоровье
Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию
Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.
РИА Дагестан 03:41
Кино
Мединский призвал российских школьников черпать знания в музеях и театрах
Министр культуры РФ Владимир Мединский призывает школьников черпать знания не только на уроках, но и в музеях и театрах.
ТАСС 03:36
Политика
Германия попросила у Польши прощения за Вторую мировую войну
Discover24 вчера в 05:49
Общество
В Госдуме заинтересовались редактированием генома
В ТЗ говорится, что основная цель исследования – «предложить конкретные нормотворческие инициативы по совершенствованию нормативного правового регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий».
Infox.ru 06:59
Футбол
ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года
ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.
РБК 08:13
Экономика
Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный»
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.
РИА Новости 02:52
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru 08:51
Происшествия
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона
В Мордовии мобильный телефон стал причиной гибели десятилетней девочки - школьница получила сильный удар током от аппарата, который заряжался от сети.
Российская газета 03:55
Футбол
Мануэл Фернандеш подписал контракт с «Краснодаром»
РИА Новости 08:50