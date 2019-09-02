Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 21,21 копейки - до 73,1726 рубля, курс доллара увеличился на 13,38 копейки - до 66,6235 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Общество В Сети появилось видео урагана «Дориан» Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.

Интернет Вирусное deepfake-приложение обвинили в нарушении конфиденциальности Приложение ZAO, использующее технологию deepfake, возглавило рейтинг популярности на iOS в Китае вскоре после релиза.

Музыка Кристина Агилера станцевала в московском ночном клубе Известная американская певица Кристина Агилера выступила на закрытом корпоративе, который проходил в Москве, и там она показала настоящий талант.

Политика Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Общество Смоленский губернатор уволил двух замов из-за угрозы срыва нацпроектов Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил сразу двух своих заместителей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе обладминистрации в понедельник.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Политика Австралия заинтересовалась секретными доказательствами по делу МН17 Австралия высказала заинтересованность в рассмотрении новых доказательств детектива из Германии Йозефа Реша о крушении малайзийского «Боинга» MH17.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине.

Здоровье Роспотребнадзор назвал лучшим способом профилактики гриппа вакцинацию Исследования Роспотребнадзора показали, что одним из самых эффективных способов избежать инфекции является вакцинация.

Кино Мединский призвал российских школьников черпать знания в музеях и театрах Министр культуры РФ Владимир Мединский призывает школьников черпать знания не только на уроках, но и в музеях и театрах.

Общество В Госдуме заинтересовались редактированием генома В ТЗ говорится, что основная цель исследования – «предложить конкретные нормотворческие инициативы по совершенствованию нормативного правового регулирования использования вспомогательных репродуктивных технологий».

Футбол ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.

Экономика Суд арестовал весь пакет Baring Vostok в банке «Восточный» Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка.

Экономика Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.