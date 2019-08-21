Финансы
Рубль уверенно растет, евро уже ниже 73 рублейПРАЙМ вчера в 12:12
Курс рубля на вечерних торгах продолжает уверенный рост на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже уровня 73 рубля, преодоленного в пятницу, следует из данных Московской биржи.
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Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
Полиция Москвы задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг.
Обновлено в 04:40
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актеров
Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года, который возглавил звезда гоночно-каскадерской франшизы "Форсаж" Дуэйн "Скала" Джонсон.
Обновлено в 08:42
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»
Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Общество
ФБК утверждает, что обнаружил у главы департамента региональной безопасности Москвы квартиру за 200 миллионов рублей
В декларации за прошлый год сказано, что главе департамента региональной безопасности Москвы принадлежит квартира площадью 88 кв. метров.
Обновлено в 10:03
Политика
В Британии снимут сериал о Путине
Британский общественный телеканал Channel 4 намерен выпустить «потрясающий документальный сериал» о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Форпост-Р»
Обновлено в 10:27
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Политика
Путин назвал причину протестных акций в Москве
Президент России Владимир Путин заявил, что несанкционированные акции в Москве связаны с обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы в рамках выборов в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 11:57
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
"Девятый наблюдательный пункт Турции в селении Мурек останется на своем месте, несмотря на установление контроля сирийской армии над городом Хан-Шейхун", - подчеркнул он.
Обновлено в 07:05
Кино
В регионе пройдет акция «Ночь кино»
Ежегодная всероссийская акция «Ночь кино - 2019» пройдет 24 августа.
Обновлено в 08:11
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Песков объяснил гостайной расписки врачей после взрыва в Северодвинске
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Наука
В России спроектируют новое судно размагничивания
Объединенная судостроительная корпорация приступила к проектированию нового судна размагничивания для ВМФ России.
Обновлено в 09:15
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному, Яшину и Галяминой
МУП "Московский метрополитен" подал в Коптевский суд Москвы иск к нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, оппозиционеру Алексею Навальному и главе его московского штаба Олегу Степанову.
Обновлено в 05:23
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено в 07:14
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Ранее газета "Собеседник" сообщила, что Росреестр изменил фамилии и имена в выписке на бывшую квартиру Путина в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:37
Политика
Трамп собрался отменить право на получение гражданства США по рождению
В США всерьез рассматривается возможность отмены права на предоставление гражданства по рождению, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 13:53