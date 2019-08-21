Курс рубля на вечерних торгах продолжает уверенный рост на улучшении внешнего фона и росте цены на нефть, евро опустился ниже уровня 73 рубля, преодоленного в пятницу, следует из данных Московской биржи.

Рубль уверенно растет, евро уже ниже 73 рублей

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