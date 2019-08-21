Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta вчера в 10:29
По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:02, Ашберн
Футбол
Переход Санчеса из МЮ в «Интер» может сорваться
Миланский «Интер» не может договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Алексиса Санчеса.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом
Обновлено в 01:27
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Политика
Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин встретился с президентом Финляндии
Встреча президентов России Владимира Путина и Финляндии Саули Ниинисте состоялась в Хельсинки, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Общество
Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных испытаний США
Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
Обновлено 20 августа в 21:54
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество
Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:42
Религия
Церковь согласилась перенести строительство храма из парка Малиновка
Новый храм на территории парка Малиновка построен не будет. Церковь согласилась перенести строительство на другое место.
Обновлено вчера в 09:12
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню
Со слов Принца Гарри и Меган Маркл, третья няня очень хорошо справляется с воспитание молодого наследника престола.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Вышел новый роман Виктора Пелевина
Обновлено вчера в 15:14
Технологии
В Пскове нашли холодильник XVII века
В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено вчера в 08:01
Технологии
Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности
Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
Обновлено вчера в 17:19
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Космос
Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся микробы
Для исследования будут использоваться мощности проекта «Ноев ковчег», поскольку за пять лет работы национальный банк-депозитарий живых систем собрал большую коллекцию живых организмов.
Обновлено вчера в 08:58
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Общество
Москвичи смогут обменять мусор на билеты в театр
У горожан появится возможность обменять бытовые отходы, пригодные для переработки, на посещение, театра, кинотеатра, музея или концертного зала, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:42