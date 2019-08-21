Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евроRostov gazeta вчера в 10:29

По сообщению RT, после первый минуты торгов курс доллара упал на 20 копеек – до 66,37 руб, а курс евро на 27 копеек – до 73,60 руб. Эксперты отмечают, что такой старт в пользу российской валюты связан со снижением объема запасов нефти США.
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Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов

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Киберспорт

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Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия

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При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
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Политика

Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Происшествия

Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков

Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
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Происшествия

Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган

Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика

Путин встретился с президентом Финляндии

Встреча президентов России Владимира Путина и Финляндии Саули Ниинисте состоялась в Хельсинки, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:50
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
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Общество

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Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Политика

Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену

Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину. Об этом сообщил ТАСС их адвокат Валентин Рыбин.
Обновлено в 03:50
Общество

Академик РАН Сергей Федотов скончался в Москве

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов скончался на 89-м году жизни в Москве, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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Совбез ООН проведет экстренное совещание, на котором пройдет обсуждение американских ракетных разработок, нарушающих ДРСМД.
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Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму

Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество

Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".
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Церковь согласилась перенести строительство храма из парка Малиновка

Новый храм на территории парка Малиновка построен не будет. Церковь согласилась перенести строительство на другое место.
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Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
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Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
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Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Со слов Принца Гарри и Меган Маркл, третья няня очень хорошо справляется с воспитание молодого наследника престола.
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Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
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Вышел новый роман Виктора Пелевина

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Технологии

В Пскове нашли холодильник XVII века

В Пскове на раскопках у здания Поганкиных палат археологи нашли "холодильник" XVII века, сообщила пресс-служба Псково-Изборского музея-заповедника.
Обновлено вчера в 08:01
Технологии

Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности

Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
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Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

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Космос

Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся микробы

Для исследования будут использоваться мощности проекта «Ноев ковчег», поскольку за пять лет работы национальный банк-депозитарий живых систем собрал большую коллекцию живых организмов.
Обновлено вчера в 08:58
Энергетика

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Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
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Общество

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