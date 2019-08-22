Финансы
Рубль в ходе торгов укрепляется к доллару и евроРосбалт 04:15
Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже теснит доллар США и евро. Так, к 10:51 мск курс американской валюты расчетами «на завтра» снизился на 26 копеек к предыдущему закрытию до 65,4875 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Посольство Украины в США обратилось к G7 по поводу России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран «Большой семёрки» заставить Россию «вернуться к конструктивному поведению».
Обновлено в 03:41
Экономика
Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Происшествия
Заблудившаяся в лесу под Нижним Новгородом девочка найдена живой
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Члены молодежного крыла бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложили американскому лидеру Дональду Трампу выгодную сделку - приобрести состоящий из пяти провинций Валлонский регион всего за один евро.
Обновлено в 06:31
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка
Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Общество
Роскачество назвало самые проблемные модели электрочайников
Эксперты Роскачества изучили работу 30 моделей электрических чайников (производители — Россия, Турция, Польша и Китай) в ценовой категории от 480 руб. до 7,8 тыс. руб. Результаты исследования есть в распоряжении РБК.
Обновлено в 01:00
Футбол
Курский «Авангард» уволил главного тренера
Обновлено в 01:34
Общество
Минпросвещения отказалось учить школьников компьютерным играм
Ранее в четверг сообщалось, что Институт развития интернета (ИРИ) обратился к Минпросвещения с предложением ввести в школах обучение компьютерным играм Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко и Вакарчук записались в комитет рады по внешней политике
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и вокалист группы «Океан Эльзы», лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук выразили желание работать в Верховной раде нового созыва в комитете по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В челябинских Карталах простились с убитой женой депутата
В южноуральском городе Карталы простились с супругой депутата городского округа Локомотивный Азата Зарипова, задержанного за её убийство.
Обновлено в 05:55
Финансы
Официальный курс евро снизился на 48 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 47,77 копейки - до 73,4989 рубля, курс доллара уменьшился на 52,1 копейки - до 66,263 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено вчера в 06:38
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
Турецкие войска не намерены покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, который оказался в окружении сирийской армии.
Обновлено в 07:05
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Екатеринбурге решается вопрос об аресте двух полицейских за изнасилование задержанной
Обновлено в 06:26
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено в 05:48
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 04:36