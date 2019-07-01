Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru 03:19
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
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Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России
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Армия и оружие
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Как правильно отвечать на 4 самых популярных вопроса на собеседовании
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В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
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Обновлено в 05:31
Происшествия
Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши
Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши.
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Культура
На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям
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Армия и оружие
National Interest восхитился российским супертанком Т-14
Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме.
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Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
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Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
Обновлено в 06:00
Транспорт
В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта
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Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Политика
Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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«Зенит» расторг контракт с Маркизио
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Транспорт
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В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
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Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
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