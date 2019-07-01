Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru 03:19

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
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Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

Интерфакс03:28

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Ведомости04:37

Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

News.ru03:30

ОБЗОР – Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на увеличении аппетита к риску

ПРАЙМ15:38

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Шоу-бизнес

Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 18:49
Экономика

Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Армия и оружие

Швеция решила усилить систему ПВО на острове Готланд из-за России

Шведские военные заявили, что развернут обновленную систему ПВО на острове Готланд в Балтийском море.
Обновлено в 08:36
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Наука

На Земле резко увеличилась скорость вымирания насекомых

Оказалось, что за весь период наблюдения с 1994 года общая биомасса насекомых упала на 76 процентов.
Обновлено в 16:02
Происшествия

На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море

Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Общество

Как правильно отвечать на 4 самых популярных вопроса на собеседовании

Рассказываем, о чем кадровики чаще всего спрашивают соискателей и как правильно им отвечать.
Обновлено в 10:24
Авто

В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей

Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Общество

Россиянам дали пенсионную льготу

Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши

Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши.
Обновлено в 15:15
Культура

На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям

В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие

National Interest восхитился российским супертанком Т-14

Автор отмечает, что одним из самых ожидаемых был танк T-14, который также продемонстрировали на форуме.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Наука

Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива

Обновлено в 06:00
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Транспорт

В Иркутской области по трассе Р-255 ограничено движение тяжеловесного транспорта

Обновлено в 20:38
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

Стало известно об угрозе эпидемии после паводка в Иркутской области

Обновлено в 20:36
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Футбол

«Зенит» расторг контракт с Маркизио

Обновлено в 12:52
Транспорт

Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Как работают Яндекс.Новости?
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