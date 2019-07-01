Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru 03:19

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
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ОБЗОР – Рубль вечером уверенно растет к доллару и евро на увеличении аппетита к риску

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Рубль подорожал к доллару и евро на росте котировок нефти

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Рубль дорожает благодаря новостям с саммита G20

Ведомости04:37

Рубль дорожает к доллару и евро на старте торговой сессии

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Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.ру03:10

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ru03:19

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском03:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Ашберн

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусь06:30
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:49, Ашберн
Армия и оружие

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Обновлено в 04:39
Наука

Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище

Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено в 13:08
Авто

Более 2 тысяч Porsche Panamera попали под отзыв в России

Росстандарт сообщает об отзыве в России 2 055 транспортных средств марки Porsche Panamera (тип 970).
Обновлено в 04:07
Технологии

На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей

Переход на защищенную ОС займет шесть лет и на это по приблизительным подсчетам «Ростелекома» потребуется 23,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 18:46
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено в 16:43
Наука

У жертв холокоста обнаружили снижение объема серого вещества

Чешские ученые обнаружили у выживших жертв холокоста уменьшение объема серого вещества по сравнению с их ровесниками: различия наблюдались в областях мозга, связанных с работой памяти, обучением, мотивацией и эмоциями.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Игры

Remedy вернула издательские права на Alan Wake

Ранее финская студия имела права на франшизу, однако издателем любого проекта могла быть только Microsoft, поскольку у неё были издательские права, однако теперь, похоже, у Remedy полные права на франшизу.
Обновлено в 06:00
Общество

В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

В российских супермаркетах и магазинах с 1 июля искать натуральные молочные продукты станет гораздо проще: их будут размещать отдельно от тех, в которых содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов

В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
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Шоу-бизнес

Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца

Обновлено в 11:00
Авто

Раскрыта стоимость 7-местного Mitsubishi Outlander для России

Семиместная версия кроссовера Mitsubishi Outlander, сертифицированная для России две недели назад, готова к старту продаж.
Обновлено в 05:53
Общество

Вечные фавориты: где на Алтае учат на экономистов и юристов и сколько это стоит

Корреспондент Amic.ru Ася Хваткина рассказывает, где в регионе можно на бюджете получить диплом бакалавра по данным направлениям и сколько будет стоить получить профессию платно.
Обновлено в 20:35
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Общество

Любимую толстовку принцессы Дианы выставили на аукционе

Хлопковую толстовку покойной принцессы Дианы выставили на торги на бостонском аукционе RR Auction, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:26
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Музыка

Победитель «Голоса» рассказал о будущем проекта

Победитель второго сезона телепроекта «Голос» Сергей Волчков рассказал о будущем шоу.
Обновлено в 11:27
Космос

Роскосмос: для исследования Луны задействуют искусственный интеллект

Обновлено в 20:46
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
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Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Наука

Аналог ботокса оказался эффективным оружием против малярийных комаров

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Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп намекнул на новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 19:07
Политика

Грузия отозвала своего посла с Украины

Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено в 16:42
Общество

МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в ближайшие часы

Обновлено в 16:06
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
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