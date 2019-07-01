Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евроГазета.Ru 03:19
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов. По данным на 10.05 мск, курс доллара уменьшился на 25 коп. до 62,97 руб.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено в 07:35
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
Футбол
«Спартак» проведет товарищеский матч с венгерским «Дьери ЭТО»
"Спартак" на своем официальном сайте сообщил, что проведет товарищеский матч с венгерским клубом "Дьери ЭТО".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Машина певицы Аллы Пугачевой двигалась по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и, поэтому, не мешала пассажирам, но к поездам разрешено подъезжать только специальной технике, поэтому действия работников вокзала проверят, сообщили РИА Новости в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:01
Игры
СМИ: CD Projekt RED работает над тремя играми по Cyberpunk 2077
Ещё Кичиньский сообщил, что студия «очень довольна» предзаказами Cyberpunk 2077, особенно на китайском рынке, а доля продаж на РС, скорее всего, будет ниже, чем у третьего «Ведьмака».
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО
«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Происшествия
Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона
Обновлено в 14:43
Происшествия
Землетрясение на юге Польши привело к гибели трех горняков в шахте
В январе этого года подземный толчок магнитудой 4,8, который спровоцировал обвал породы, произошел на западе Польши в районе медной шахты "Рудна".
Обновлено в 19:35
Транспорт
Цвета жизни: в России появится ГОСТ на светофоры
В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Хуситы обстреляли международный аэропорт в Саудовской Аравии
Ранее Арабская коалиция подтвердила информацию о том, что хуситы обстреляли воздушную гавань в городе Абха в Саудовской Аравии.
Обновлено в 21:49
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые быстрые смартфоны в июне
AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых быстрых смартфонов под управлением Android.
Обновлено в 14:51
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Обновлено в 13:21
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне за день снизился более чем на метр
Уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулуне за день 30 июня снизился более чем на метр, сообщается на сайте администрации города.
Обновлено вчера в 08:42
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Происшествия
Экс-директор страховой фирмы получил срок за крупные аферы с ОСАГО
Согласно приговору городского суда Камчатского края, экс-глава страховой организации признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
Обновлено в 22:05
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
Организаторы саммита G20, который прошел в японской Осаке, разместили на сайте мероприятия видео, где показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:36
Общество
В Союзе потребителей оценили новые правила продажи молочных продуктов
Введение новых правил реализации молочной продукции является шагом в правильном направлении, считает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.
Обновлено в 04:08
Футбол
Сокамерника Мамаева перевели к Кокорину
Бывший сокамерник нападающего "Краснодара" Павла Мамаева переведен к нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 15:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15