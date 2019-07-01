Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.

Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубля

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