Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился до 71,4 рубляРИА Новости вчера в 06:32
Официальный курс евро на вторник снизился на 42,17 копейки - до 71,3962 рубля, курс доллара уменьшился на 2,15 копейки, до 63,0541 рубля, следует из данных Банка России.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
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