Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
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Рубль дешевеет на открытии торгов к доллару и евро

News.ru03:34

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Вести.Финанс03:22

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русскомвчера в 03:01

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 0,2%

ТАСС03:05

Доллар опустился ниже 63 рублей

Взгляд.рувчера в 03:10

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Газета.Ruвчера в 03:19

Доллар и евро дорожают к рублю в начале торгов

Банки.ру03:26
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Ашберн

Курс евро упал на торгах 1 июля

КП - Беларусьвчера в 06:30
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников

Ранее Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Жительницу Башкирии нашли мертвой в отеле в Греции

Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского

В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии

Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину

Обновлено в 09:56
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Россиянин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии

Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке

Обновлено в 09:14
Происшествия

Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53

В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Теннис

Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Обновлено в 07:53
Политика

Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Общество

Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального

Обновлено в 09:38
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика

В Сети выставили на продажу визитку Владимира Путина

Внук экс-председателя Волгоградской облдумы Виктор Приписнов продаёт в Сети визитку Владимира Путина, которую тот дал его деду в конце 1980-х годов.
Обновлено в 11:45
Интернет

Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы

Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Спорт

Столицей Всемирной летней универсиады 2023 года стал Екатеринбург

Обновлено в 05:19
Политика

Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
Политика

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
Обновлено в 11:00
Экономика

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие

ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР

Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Футбол

«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»

Обновлено в 09:06
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