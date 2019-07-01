Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торговВести.Финанс вчера в 03:26
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Стало известно, на каком аппарате погибли 14 подводников
Ранее Минобороны сообщило, что 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Жительницу Башкирии нашли мертвой в отеле в Греции
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне
Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Россиянин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии
Россиянин Виталий Дерягин погиб на соревнованиях по триатлону в Финляндии, рассказал РИА Новости консул России в Финляндии Александр Зеленов.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке
Обновлено в 09:14
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Санкт-Петербурге увеличилось до 53
В Санкт-Петербурге количество пострадавших после посещения кафе «Евро Кебаб» увеличилось до 53. Ранее сообщалось о 33 отравившихся.
Обновлено в 09:02
Теннис
Кузнецова не смогла выйти во второй круг Уимблдона
Обновлено в 07:53
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Общество
Член «Единой России» намерен подать в суд на ФБК Навального
Обновлено в 09:38
Общество
Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб
Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Политика
В Сети выставили на продажу визитку Владимира Путина
Внук экс-председателя Волгоградской облдумы Виктор Приписнов продаёт в Сети визитку Владимира Путина, которую тот дал его деду в конце 1980-х годов.
Обновлено в 11:45
Интернет
Следующая версия Windows поставит новый рекорд скорости работы
Компания заявила, что сборка Windows 10 19H2 будет содержать в себе исправления и нынешней версии операционной системы, вышедшей в мае 2019 года.
Обновлено в 03:19
Политика
Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
Политика
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
Обновлено в 11:00
Экономика
Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России
Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Армия и оружие
ВСУ понесли новые потери при попытке атаковать ДНР
Украинская армия, попытавшись атаковать позиции Донецкой народной республики, понесла потери, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06