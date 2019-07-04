Финансы

Рубль утром корректируется вниз против доллара и евроПРАЙМ вчера в 03:14

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск повышался на 1 копейку — до 63,33 рубля, курс евро — на 5 копеек — до 71,44 рубля, следует из данных Московской биржи.
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Рубль продолжает в четверг вечером начатое накануне ослабление к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Финмаркетвчера в 12:31

Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Интерфаксвчера в 03:22

ЦБ снизил на 5 июля курс доллара до 63,4 рубля

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Экономика сегоднявчера в 09:54

Центробанк сообщил, что доллар и евро подешевеют в пятницу

Свободная Прессавчера в 09:09

Рубль завершил основную валютную сессию ослаблением к доллару на 12 копеек и к евро — на 15

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Рубль снижается к доллару и евро на старте торгов

Вести.Финансвчера в 03:21
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и папа Римский Франциск в ходе встречи в Ватикане обсудили ситуацию на Украине, в Сирии и Венесуэле.
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Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
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Disney выбрала на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

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АвтоВАЗ возобновит производство после двух дней простоя

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Экс-главу Северо-Западного Ростехнадзора перевели под домашний арест

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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

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Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

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Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Происшествия

Псковскую журналистку внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил псковскую журналистку и бывшего главного редактора «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву в список террористов и экстремистов.
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Экономика

Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
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"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.
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Происшествия

Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург

Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
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Наука

На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы

На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено вчера в 09:53
Политика

На Украине задумались над освоением Арктики

В ноябре 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своего визита в Канаду заявил, что Киев мог бы наладить сотрудничество с Оттавой в вопросе освоения Арктики.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Летевший из Нью-Йорка в Лондон авиалайнер экстренно сел в Бостоне

Самолет Нью-Йорк - Лондон британской авиакомпании Virgin Atlantic совершил экстренную посадку в бостонском аэропорту "Логан" после возгорания на борту, сообщает телеканал CBS Boston.
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В японском ресторане в центре Калининграда, где 13 посетителей заразились кишечной инфекцией, су-шеф и повар были носителями сальмонеллеза.
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Обновлено вчера в 14:10
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В Роструде уточнили порядок оплаты работающим за отпускников

Существует несколько вариантов замены работников, ушедших в отпуск.
Обновлено в 01:26
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