Финансы
Рубль ускорил падение после сообщения о новых санкциях СШАКомсомольская правда 29 марта в 17:13
Позже курсы валют скорректировались. Доллар опустился до 65,46 рубля, а курс евро - до 73,46 рубля. Как писал ранее сайт kp.ru, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США готовят новые санкциях против России.
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