Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК вчера в 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Авто Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.

Общество ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.

Политика Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.

Футбол ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином» Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Армия и оружие ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.

Экономика Компания Ford Sollers продаст заводы в России Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».

Экономика Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.

Наука Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.

Общество Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.

Происшествия В отделении полиции в Казани найдено тело следователя Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.

Шоу-бизнес Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.

Футбол «Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче "Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.

Политика Щенка породы тайган и орловского скакуна подарили Путину в Киргизии Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку по кличке Шерхан породы тайган (смесь борзой и волкодава), передает РИА Новости.

Экономика Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114 В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.

Общество Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.

Общество Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.

Общество Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.

Политика Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.

Общество 1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.

Происшествия Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них.

Транспорт Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Политика Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.