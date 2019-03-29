Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК вчера в 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Рубль резко подешевел после сообщений о новых санкциях США против России

Эхо Москвывчера в 13:00

Рубль резко подешевел из-за сообщений о новых санкциях США против России

Ведомостивчера в 12:37

Курсы доллара и евро ускорили рост на Московской бирже на опасениях новых санкций

ТАССвчера в 11:15

Курсы доллара и евро ускорили рост из-за возможности новых санкций США

Газета.Ruвчера в 11:21

Рубль упал в цене на 50 копеек к доллару и евро на фоне новых санкций США

РЕН ТВвчера в 11:19

США обвалили рубль

Lenta.ruвчера в 11:37

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

РБКвчера в 11:12
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Происшествия

В Саратове произошло частичное обрушение жилого дома

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Авто

Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией

Цены на обновленную Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM начинаются от 810 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:28
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Политика

Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие

Обновлено вчера в 20:26
Политика

Медведев прокомментировал дела в отношении Абызова и Ишаева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время общения с пользователями социальной сети заявил, что у него нет претензий к системе Открытого правительства, руководителем которой был арестованный по обвинению в крупном мошенничестве и создании организованного преступного сообщества бывший министр Михаил Абызов.
Обновлено вчера в 09:59
Футбол

ФК «Енисей» в меньшинстве спас ничью в игре с «Рубином»

Красноярский «Енисей» сыграл дома вничью с казанским «Рубином» 30 марта в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие

ВСУ в Донбассе привели в высшую степень боевой готовности

Бойцов оперативно-тактической группировки «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ) перевели на высшую степень боевой готовности в преддверии очередных выборов главы государства, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов в субботу, 30 марта.
Обновлено в 08:47
Экономика

Компания Ford Sollers продаст заводы в России

Правительство стимулирует коммерческие переговоры по продаже российских заводов компании Ford Sollers, совместного предприятия Ford Motor Company и группы «Соллерс».
Обновлено в 07:34
Экономика

Власти отказались от идеи об установке «умных счетчиков» газа

Правительство решило временно отказаться от идеи о переводе россиян на «умные счетчики» газа из-за чрезмерной дороговизны и риска роста цен.
Обновлено в 09:37
Наука

Йогурты с пробиотиками могут навредить желудку

В США ученые установили, что пробиотики в йогуртах видоизменяются в кишечнике.
Обновлено в 01:51
Общество

Росгвардия отрицает изъятие оружия у жителей Ингушетии

Как отмечает агентство ТАСС, ранее в соцсетях появились данные о том, что в Назрани и других городах республики силовики проводят спецоперацию, в рамках которой изымают гладкоствольное и травматическое оружие.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В отделении полиции в Казани найдено тело следователя

Как сообщается на сайте республиканского МВД, тело полицейского было обнаружено в субботу утром в отделе "Сафиуллина" с огнестрельными ранениями.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Шнуров рассказал о доставшемся Матильде после развода имуществе

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после развода оставил больше половины совместно нажитого имущества бывшей супруге Матильде Мозговой.
Обновлено в 06:59
Общество

Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия

Обновлено в 08:38
Футбол

«Леганес» победил «Хетафе» в гостевом матче

"Леганес" обыграл "Хетафе" в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Голами отметились нападающий Майкл Сантос и защитник Хуан Хуанфран.
Обновлено в 09:58
Политика

Щенка породы тайган и орловского скакуна подарили Путину в Киргизии

Владимир Путин получил в подарок от президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова орловского скакуна и собаку по кличке Шерхан породы тайган (смесь борзой и волкодава), передает РИА Новости.
Обновлено 28 марта в 07:49
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено в 08:37
Музыка

Новый клип Rammstein про концлагерь раскритиковали в Германии

Обновлено 28 марта в 21:50
Происшествия

Почти четыре тысячи человек эвакуировали в Китае из-за лесного пожара

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуировали в китайской провинции Шаньси из-за лесного пожара.
Обновлено в 05:40
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1

Обновлено в 08:54
Общество

Сапсаны вернулись на шпиль здания МИД России

Семейство соколов-сапсанов вернулось на шпиль здания МИД России после реконструкции. Об этом министерство сообщило в фейсбуке.
Обновлено в 09:39
Общество

Полиция применила слезоточивый газ на акции «желтых жилетов» в Париже

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста "желтых жилетов", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:07
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:10
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Заключенные в России стали чаще бить и оскорблять тюремщиков

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Обновлено в 08:40
Транспорт

Восемь станций метро на «фиолетовой» ветке закроют с 6 апреля

С 6 по 10 апреля включительно на Таганско-Краснопресненской ветке метро будут закрыты станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники", сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 08:48
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Политика

Марию Бутину потребовали депортировать из США

Депортировать россиянку на родину предлагается в день приговора 26 апреля. Марию Бутину задержали в июле прошлого года в США.
Обновлено в 00:35
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