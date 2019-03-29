Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Происшествия
Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои
Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова
Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 07:55
Происшествия
Экс-министра строительства Ростовской области отправили в СИЗО
Экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов пробудет два месяца в СИЗО.
Обновлено в 11:29
Общество
Бутина хочет вернуться в Барнаул
Мария Бутина, уехавшая в США учиться, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и нарушении законодательства об иностранных агентах в США.
Обновлено в 12:07
Общество
Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы
В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
Обновлено в 06:05
Политика
Медведев призвал различать критику и оскорбление власти
Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
Обновлено в 08:49
Политика
Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Экономика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Футбол
Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом»
Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.
Обновлено в 05:49
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle
Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.
Обновлено в 09:57
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Спорт
Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку
В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Футбол
Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны»
Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.
Обновлено в 11:47
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайке
Обновлено в 10:58
Спорт
Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки
Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании фигурист Юдзуру Ханю потратит на восстановление после травмы лодыжки от двух до трех месяцев, сообщает Japan Times.
Обновлено в 10:45
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Обновлено в 12:37
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
Обновлено вчера в 16:32
Здоровье
В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП
Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено в 09:23
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Спорт
Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны
Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
Обновлено в 10:28
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12