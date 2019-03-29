Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
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Рубль резко подешевел из-за сообщений о новых санкциях США против России

Ведомости12:37

Рубль упал в цене на 50 копеек к доллару и евро на фоне новых санкций США

РЕН ТВ11:19

Сообщения о новых санкциях США ударили по рублю

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Курсы доллара и евро ускорили рост из-за возможности новых санкций США

Газета.Ru11:21

США обвалили рубль

Lenta.ru11:37

Курсы доллара и евро ускорили рост на Московской бирже на опасениях новых санкций

ТАСС11:15

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

РБК11:12
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:56, Ашберн
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Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова

Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».
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Экс-министра строительства Ростовской области отправили в СИЗО

Экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов пробудет два месяца в СИЗО.
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Бутина хочет вернуться в Барнаул

Мария Бутина, уехавшая в США учиться, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и нарушении законодательства об иностранных агентах в США.
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Общество

Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы

В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.
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Медведев призвал различать критику и оскорбление власти

Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".
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Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине

Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.
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Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
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Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом»

Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.
Обновлено в 05:49
Энергетика

Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом

Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Технологии

Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle

Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.
Обновлено в 09:57
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью

Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено в 10:45
Спорт

Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку

В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.
Обновлено в 12:24
Происшествия

В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Футбол

Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны»

Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.
Обновлено в 11:47
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Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор

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В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
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Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки

Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании фигурист Юдзуру Ханю потратит на восстановление после травмы лодыжки от двух до трех месяцев, сообщает Japan Times.
Обновлено в 10:45
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Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

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В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.
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Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
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Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.
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Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
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