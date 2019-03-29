Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях СШАРБК 11:12

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Происшествия Невестку Юрия Дудя оштрафовали за побои Лефортовский суд Москвы вынес приговор жене брата видеоблогера Юрия Дудя Юлии, обвиняемой в нанесении побоев.

Армия и оружие Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».

Происшествия Экс-министра строительства Ростовской области отправили в СИЗО Экс-министр строительства Ростовской области Николай Безуглов пробудет два месяца в СИЗО.

Общество Бутина хочет вернуться в Барнаул Мария Бутина, уехавшая в США учиться, была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства и нарушении законодательства об иностранных агентах в США.

Общество Рыбак выловил 100-килограммовую голову мертвой акулы В прибрежных водах Австралии обнаружили откушенную голову огромной акулы.

Политика Медведев призвал различать критику и оскорбление власти Критика власти в интернете не должна иметь последствий, но если целью сообщений является лишь прямое оскорбление, то основание для применения закона есть, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей в соцсети "Вконтакте".

Политика Медведчук допустил новый майдан после выборов на Украине Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук не исключил, что в стране может случиться новый майдан по итогам президентских выборов, которые должны состояться 31 марта.

Экономика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Футбол Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом» Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.

Энергетика Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».

Технологии Boston Dynamics показала робота-грузчика Handle Со словами «Смерть всем человекам!» инженеры из Boston Dynamics показали новый тип робота — погрузчика для работы в сфере логистики под названием Handle.

Финансы ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.

Происшествия СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Спорт Загитова о победе на ЧМ: хотелось кричать во всю глотку В соревнованиях женщин-одиночниц на ЧМ в Сайтаме российская сборная завоевала две медали: чемпионкой мира стала 16-летняя Алина Загитова, ее соотечественница Евгения Медведева принесла России бронзовую медаль.

Происшествия В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.

Футбол Коутиньо сказал друзьям, что думает уйти из «Барселоны» Как сообщает Diario Sport, 26-летний хавбек думает об уходе из каталонской команде. Об этом он рассказал друзьям в сборной Бразилии.

Спорт Стали известны сроки восстановления Ханю после травмы лодыжки Двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании фигурист Юдзуру Ханю потратит на восстановление после травмы лодыжки от двух до трех месяцев, сообщает Japan Times.

Армия и оружие В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400 Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

Здоровье В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.

Спорт Лучший биатлонист мира не смог выиграть медаль чемпионата страны Биатлонист Синдре Петтерсен выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Норвегии, проходящем в Оле.